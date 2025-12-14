تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي يشير إلى "حل وسط" مع روسيا مقابل ضمانات أمنية

Lebanon 24
14-12-2025 | 12:41
لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إمكانية التوصل إلى "حل وسط" بشأن مقترحات السلام لإنهاء الحرب مع روسيا، مشيراً إلى استعداد بلاده للتخلي عن هدف الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، فيما شدّد الكرملين على أن موسكو تعتمد في تسوية الأزمة على الولايات المتحدة وليس أوروبا.

وأوضح زيلينسكي في ردّه على أسئلة الصحافيين أن الضمانات الأمنية المقدمة من الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين وغيرهم من الأطراف تمثل بديلاً عن عضوية أوكرانيا في الناتو، مؤكداً أن هذا يمثل نوعاً من "حل الوسط" من جانب كييف، وذلك قبيل محادثات مرتقبة مع مبعوثين أميركيين في برلين.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن وقف إطلاق النار على امتداد خطوط المواجهة الحالية سيكون "خياراً عادلاً وقد يشكّل أساساً للنقاش"، مضيفاً أن "مسألة الأراضي لا تزال عالقة وحساسة للغاية". 

ولفت زيلينسكي إلى أن رغبة أوكرانيا منذ البداية كانت الانضمام إلى الناتو باعتباره الضمانة الأمنية الحقيقية، مضيفاً أن بعض الشركاء في الولايات المتحدة وأوروبا لم يدعموا هذا التوجه.

وأضاف أن الضمانات الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة، وضمانات مشابهة للمادة الخامسة من الحلف، بالإضافة إلى ضمانات من الشركاء الأوروبيين ودول أخرى مثل كندا واليابان، تشكّل وسيلة لمنع أي غزو روسي جديد، مؤكداً أن هذه الضمانات يجب أن تكون ملزمة قانونياً. وختم بالقول: "وهذا بحد ذاته تنازل من جانبنا".

مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يلمّح لاحتمال تخلي أوكرانيا عن الانضمام للناتو مقابل ضمانات أمنية غربية
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: خطة ⁧‫ترامب‬⁩ الجديدة لإنهاء الحرب تمنح ⁧‫روسيا‬⁩ أجزاءً من شرق ⁧‫أوكرانيا‬⁩ لا تسيطر عليها حاليًا مقابل ضمانات أمنية لحماية ⁧‫كييف‬⁩ من أي اعتداء مستقبلي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس": الخطة الجديدة التي طرحها ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا ستمنح روسيا أجزاء من شرق أوكرانيا مقابل ضمانة أمنية أميركية لأوكرانيا وأوروبا ضد أي عدوان روسي مستقبلي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: فكرة ترامب بالتوقف عند الخطوط الحالية هي "حل وسط جيد"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:22:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

الأوروبيين

الكرملين

أوكرانيا

الأوروبي

الثنائي

أوروبا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24