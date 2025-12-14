زيلينسكي يشير إلى "حل وسط" مع روسيا مقابل ضمانات أمنية

لفت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى إمكانية التوصل إلى "حل وسط" بشأن مقترحات السلام لإنهاء الحرب مع ، مشيراً إلى استعداد بلاده للتخلي عن هدف الانضمام إلى (الناتو) مقابل الحصول على ضمانات أمنية غربية، فيما شدّد على أن تعتمد في تسوية الأزمة على وليس .

وأوضح زيلينسكي في ردّه على أسئلة الصحافيين أن الضمانات الأمنية المقدمة من الولايات المتحدة والشركاء وغيرهم من الأطراف تمثل بديلاً عن عضوية في الناتو، مؤكداً أن هذا يمثل نوعاً من "حل الوسط" من جانب ، وذلك قبيل محادثات مرتقبة مع مبعوثين أميركيين في برلين.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن وقف إطلاق النار على امتداد خطوط المواجهة الحالية سيكون "خياراً عادلاً وقد يشكّل أساساً للنقاش"، مضيفاً أن "مسألة الأراضي لا تزال عالقة وحساسة للغاية".

ولفت زيلينسكي إلى أن رغبة أوكرانيا منذ البداية كانت الانضمام إلى الناتو باعتباره الضمانة الأمنية الحقيقية، مضيفاً أن بعض الشركاء في الولايات المتحدة وأوروبا لم يدعموا هذا التوجه.

وأضاف أن الضمانات الأمنية الثنائية مع الولايات المتحدة، وضمانات مشابهة للمادة الخامسة من الحلف، بالإضافة إلى ضمانات من الشركاء الأوروبيين ودول أخرى مثل كندا واليابان، تشكّل وسيلة لمنع أي غزو روسي جديد، مؤكداً أن هذه الضمانات يجب أن تكون ملزمة قانونياً. وختم بالقول: "وهذا بحد ذاته تنازل من جانبنا".