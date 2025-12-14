ترمب يصف هجوم سيدني بالمروّع

وصف الهجوم على شاطئ بوندي في مدينة سيدني بالمروّع، معربًا عن تقديره للشخص الشجاع الذي تمكن من منع مطلق النار من استكمال هجومه.

كما حذر من أن ضررًا كبيرًا سيلحق بالأشخاص الذين هاجموا القوات في .