عربي-دولي
الداخلية السورية: القبض على 5 مشتبه بهم في هجوم تدمر
Lebanon 24
14-12-2025
|
13:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت
وزارة الداخلية
السورية
، الأحد، إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار على قوات أميركية وسورية في
مدينة تدمر
بوسط
سوريا
أمس السبت.
وذكرت الوزارة، في بيان: "نفّذت وحداتنا عملية أمنية نوعية وحاسمة في مدينة تدمر، عقب الهجوم الإرهابي الجبان الذي نفّذه عنصر تابع لتنظيم داعش يوم أمس، واستهدف مقر اجتماع قيادة الأمن الداخلي في البادية السورية، بمشاركة وفد من
التحالف الدولي
، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى".
وأضافت: "جاءت العملية بالتنسيق الكامل مع جهاز الاستخبارات العامة وقوات التحالف الدولي، واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، وأسفرت عن إلقاء القبض على خمسة أشخاص مشتبه بهم، وإخضاعهم للتحقيق مباشرة".
وأكدت الداخلية السورية أن "استهداف
مؤسسات الدولة
لن يمرّ دون رد، وأن
الأجهزة الأمنية
تمتلك الجاهزية الكاملة والقدرة العالية على الضرب بيدٍ من حديد كلّ من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وملاحقة التنظيمات الإرهابية أينما وُجدت". (سكاي نيوز)
