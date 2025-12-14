تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بطائرة مسيرة.. استهداف مستشفى بالسودان

Lebanon 24
14-12-2025 | 13:53
أفاد مصدر في مستشفى عسكري في مدينة الدلنج السودانية الواقعة في جنوب كردفان - وسط البلاد-، والتي تحاصرها قوات الدعم السريع، بأن هجوما عليها بطائرة مسيرة، الأحد، أسفر عن مقتل سبعة مدنيين وإصابة 12.
ومن بين المصابين مرضى أو مرافقون لهم في المستشفى، بحسب ما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس". ويقدم المستشفى خدماته للمدنيين والعسكريين على حد سواء.

ويأتي الهجوم على الدلنج بعد يوم من غارة بطائرة مسيّرة استهدفت قاعدة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كادوقلي، ما أسفر عن مقتل ستة من عناصر حفظ السلام. وقد حمّل الجيش مسؤولية الهجوم لقوات الدعم السريع التي نفت ضلوعها فيه.

وتقع الدلنج في جنوب كردفان، وما زالت تحت سيطرة الجيش السوداني، لكنها محاصرة من قوات الدعم السريع منذ 18 شهرا على غرار عاصمة الولاية كادوقلي الواقعة على بعد نحو مئة كيلومتر جنوبا.
