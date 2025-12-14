تل أبيب ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس

ذكرت القناة 12 ، اليوم الأحد، أن أبلغت بأن التقدم نحو المرحلة الثانية في غزة مشروط بتسليم الجثة الأخيرة المحتجزة من قبل الحركة.



كما أضافت أن إسرائيل ما زالت ترفض بدء في ما لم يتم نزع سلاح حركة .



بالمقابل، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل على تجريد حركة حماس من سلاحها. (الحدث)

