Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

تل أبيب ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس

Lebanon 24
14-12-2025 | 14:21
ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن التقدم نحو المرحلة الثانية في غزة مشروط بتسليم الجثة الأخيرة المحتجزة من قبل الحركة.

كما أضافت أن إسرائيل ما زالت ترفض بدء إعادة الإعمار في قطاع غزة ما لم يتم نزع سلاح حركة حماس.

بالمقابل، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل على تجريد حركة حماس من سلاحها. (الحدث)
