تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تل أبيب ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس
Lebanon 24
14-12-2025
|
14:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت القناة 12
الإسرائيلية
، اليوم الأحد، أن
إسرائيل
أبلغت
الولايات المتحدة
بأن التقدم نحو المرحلة الثانية في غزة مشروط بتسليم الجثة الأخيرة المحتجزة من قبل الحركة.
كما أضافت أن إسرائيل ما زالت ترفض بدء
إعادة الإعمار
في
قطاع غزة
ما لم يتم نزع سلاح حركة
حماس
.
بالمقابل، أكدت الولايات المتحدة لإسرائيل على تجريد حركة حماس من سلاحها. (الحدث)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12: إسرائيل ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس
Lebanon 24
القناة 12: إسرائيل ترفض إعادة إعمار غزة دون نزع سلاح حماس
15/12/2025 01:23:02
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون: إدارة ترامب تدرس تخطي نزع سلاح حماس لبدء إعمار غزة (الشرق)
Lebanon 24
مسؤولون إسرائيليون: إدارة ترامب تدرس تخطي نزع سلاح حماس لبدء إعمار غزة (الشرق)
15/12/2025 01:23:02
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
Lebanon 24
روبيو: نزع سلاح حماس وإعمار غزة "مهمة صعبة"
15/12/2025 01:23:02
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ"سي إن إن": واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة
Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي لـ"سي إن إن": واشنطن تدرس تجاوز مرحلة نزع سلاح حماس والانتقال إلى مرحلة إعادة إعمار قطاع غزة
15/12/2025 01:23:02
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة
إعادة الإعمار
الإسرائيلية
الإسرائيلي
يوم الأحد
قطاع غزة
إسرائيل
تل أبيب
تابع
قد يعجبك أيضاً
مأساة في كولومبيا.. قتلى وجرحى بسقوط حافلة طلاب في وادٍ بعمق 80 مترًا
Lebanon 24
مأساة في كولومبيا.. قتلى وجرحى بسقوط حافلة طلاب في وادٍ بعمق 80 مترًا
17:15 | 2025-12-14
14/12/2025 05:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
Lebanon 24
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
16:57 | 2025-12-14
14/12/2025 04:57:19
Lebanon 24
Lebanon 24
توترات متصاعدة في حضرموت بعد وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
Lebanon 24
توترات متصاعدة في حضرموت بعد وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
16:40 | 2025-12-14
14/12/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نجاته من هجوم 7 تشرين.. رجل يصاب في "حمام الدم" في سيدني
Lebanon 24
بعد نجاته من هجوم 7 تشرين.. رجل يصاب في "حمام الدم" في سيدني
16:36 | 2025-12-14
14/12/2025 04:36:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إيفانكا ترامب تدعو إلى نشر "النور" بعد حادثة أستراليا
Lebanon 24
إيفانكا ترامب تدعو إلى نشر "النور" بعد حادثة أستراليا
16:19 | 2025-12-14
14/12/2025 04:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
Lebanon 24
ثلوج وكتل قطبية باردة.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان
03:29 | 2025-12-14
14/12/2025 03:29:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
Lebanon 24
أسوأ سيناريو يواجهه "حزب الله".. "قوات دولية" ستدخل الحرب؟
04:00 | 2025-12-14
14/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
Lebanon 24
حركة ايجارات غير مسبوقة "منذ شهر"
01:15 | 2025-12-14
14/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
Lebanon 24
قوى الأمن تعمّم صورة موقوف… هل وقعتم ضحيته؟
11:51 | 2025-12-14
14/12/2025 11:51:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:15 | 2025-12-14
مأساة في كولومبيا.. قتلى وجرحى بسقوط حافلة طلاب في وادٍ بعمق 80 مترًا
16:57 | 2025-12-14
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
16:40 | 2025-12-14
توترات متصاعدة في حضرموت بعد وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
16:36 | 2025-12-14
بعد نجاته من هجوم 7 تشرين.. رجل يصاب في "حمام الدم" في سيدني
16:19 | 2025-12-14
إيفانكا ترامب تدعو إلى نشر "النور" بعد حادثة أستراليا
16:15 | 2025-12-14
أستراليا: 16 قتيلًا و40 مصابًا في هجوم إرهابي معاد للسامية بسيدني
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 01:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24