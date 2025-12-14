بعد احداث تدمر.. برقية تعزية من الشرع الى ترامب

بعث الرئيس السوري برقية تعزية للرئيس الأميركي ، في مقتل جنود أميركيين بالهجوم الذي وقع في ، السبت.

وفي بيان نشرته الرئاسة ، أكد "تضامن مع عائلات الضحايا".



وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".



وقتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص.



وقالت السورية إن المهاجم أحد أفراد السورية، ويشتبه في تعاطفه مع تنظيم "داعش".



وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.