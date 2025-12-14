تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد احداث تدمر.. برقية تعزية من الشرع الى ترامب

Lebanon 24
14-12-2025 | 15:30
بعث الرئيس السوري أحمد الشرع برقية تعزية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقتل جنود أميركيين بالهجوم الذي وقع في مدينة تدمر وسط سوريا، السبت.
وفي بيان نشرته الرئاسة السورية، أكد الشرع "تضامن سوريا مع عائلات الضحايا".

وشدد الرئيس السوري على "إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف، والتزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة، وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وقتل جنديان أميركيان ومترجم مدني على يد مهاجم، استهدف رتلا للقوات الأميركية والسورية قبل أن يقتل بالرصاص.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن المهاجم أحد أفراد قوات الأمن السورية، ويشتبه في تعاطفه مع تنظيم "داعش".

وأعلنت الوزارة أنها ألقت القبض على 5 أشخاص يشتبه في صلتهم بإطلاق النار في تدمر.
