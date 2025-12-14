تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أستراليا: 16 قتيلًا و40 مصابًا في هجوم إرهابي معاد للسامية بسيدني

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1455195-639013509293379355.jpg
Doc-P-1455195-639013509293379355.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت السلطات الأسترالية عن حصيلة ضحايا محدثة للهجوم الذي وقع عند شاطئ في سيدني، الأحد، معلنة مقتل 16 شخصا وإصابة 40 على الأقل.

وأطلق مسلحان النار عند شاطئ بونداي تزامنا مع احتفالات بعيد يهودي في هجوم وصفته السلطات الأسترالية بأنه عمل "إرهابي ومعاد للسامية".

وأكدت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عبر منصة "إكس" في وقت مبكر من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، أن "16 شخصا لقوا حتفهم، وما زال 40 شخصا يتلقون العلاج في المستشفى بعد حادث إطلاق النار الذي وقع في بونداي".
ولم يحدد البيان ما إذا كانت الحصيلة تشمل أحد مطلقَي النار الذي قتل في الهجوم.

وقال رئيس حكومة الولاية كريس مينز خلال مؤتمر صحفي: "الهجوم استهدف الجماعة اليهودية في سيدني في اليوم الأول من عيد حانوكا"، الذي كان يحتفل به عند الشاطئ تزامنا مع الهجوم.

وأكد مفوض شرطة الولاية مال لانيون في مؤتمر صحفي أيضا، أنه "بناء على ملابسات الحادث الذي وقع هذا المساء، أعلنت أن ما جرى يعد عملا إرهابيا".

وأضاف: "عثرنا على عبوة بدائية الصنع في سيارة مرتبطة بالمهاجم الذي قتل". (سكاي نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ساعر: تصاعد معاداة السامية في أستراليا يتطلب إجراءات حكومية عاجلة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: لسنا ملزمين بالسماح بدخول أي مرتكب أعمال كراهية أو مؤيد للإرهاب أو معاد للسامية إلى بلادنا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الأوكرانية: قتيل ومصاب في هجوم روسي واسع استهدف منطقة زابوروجيا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن الشرطة الأوكرانية: عدد قتلى الهجوم الروسي على محطة تيرنوبل غربي البلاد ارتفع إلى 16
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

مؤتمر صحفي

هذا المساء

سكاي نيوز

الأسترالي

أستراليا

اليهودية

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2025-12-14
Lebanon24
16:57 | 2025-12-14
Lebanon24
16:40 | 2025-12-14
Lebanon24
16:36 | 2025-12-14
Lebanon24
16:19 | 2025-12-14
Lebanon24
16:00 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24