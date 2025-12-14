تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
13
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
3
o
بشري
9
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
توترات متصاعدة في حضرموت بعد وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي
Lebanon 24
14-12-2025
|
16:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال أنور التميمي، المتحدث باسم
المجلس الانتقالي الجنوبي
، إن تحركات المجلس باتجاه محافظتي
حضرموت
والمهرة جاءت تنفيذاً للاتفاقات الموقعة، وضمن إطار الشرعية في اليمن.
وأضاف التميمي أن تحرك المجلس في حضرموت يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة
الحوثي
، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس في حضرموت والمهرة يصب في مصلحة الشرعية
اليمنية
.
وتصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات "
المجلس الانتقالي
"
القادمة
من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.
وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.
في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي. (العربية)
