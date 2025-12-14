توترات متصاعدة في حضرموت بعد وصول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي

قال أنور التميمي، المتحدث باسم ، إن تحركات المجلس باتجاه محافظتي والمهرة جاءت تنفيذاً للاتفاقات الموقعة، وضمن إطار الشرعية في اليمن.



وأضاف التميمي أن تحرك المجلس في حضرموت يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة ، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس في حضرموت والمهرة يصب في مصلحة الشرعية .





وتصاعدت التوترات خلال الأسابيع الماضية بين حلف قبائل حضرموت وقوات النخبة الحضرمية ووحدات أمنية أخرى، على خلفية انتشار قوات " " من خارج المحافظة في مواقع كانت تتولى إدارتها قوات محلية.



وأعلن حلف القبائل سيطرته على منشآت نفطية في حقول المسيلة لحماية الثروات المحلية.



في حين حذر مسؤولون محليون وقادة عسكريون من أن هذه التحركات قد تفتح باب الفوضى وتهدد باستهداف النسيج الاجتماعي في واحدة من أهم المحافظات النفطية في البلاد، وسط دعوات للتهدئة وتجنب أية خطوات قد تدفع نحو صراع داخلي. (العربية)

