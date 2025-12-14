تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد نجاته من هجوم 7 تشرين.. رجل يصاب في "حمام الدم" في سيدني

Lebanon 24
14-12-2025 | 16:36
A-
A+
Doc-P-1455202-639013524027807335.webp
Doc-P-1455202-639013524027807335.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أُصيب رجل نجا من هجمات 7 تشرين الاول في إسرائيل، خلال إطلاق النار الذي وقع في سيدني أثناء فعالية دينية يهودية أقيمت على شاطئ بوندي تزامنًا مع بداية عيد الأنوار، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.
 
وقال الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، إن وجهه كان مغطى بالدماء ومضمدا، مضيفًا أنه لم يتخيل يومًا أن يشهد حادثا كهذا في أستراليا.

ووصف ما جرى بأنه "مجزرة حقيقية" و"حمام دم".

وفي حديث مع شبكة Nine News الأسترالية، قال: "كنت هنا مع عائلتي في احتفال بعيد الأنوار. كان هناك مئات الأشخاص، أطفال وكبار سن وعائلات تستمتع بالأجواء، وفجأة تحول كل شيء إلى فوضى عارمة".
 
وأضاف: "كان الأطفال يلعبون، ثم فجأة بدأ إطلاق النار من كل اتجاه. الناس انبطحوا أرضًا، لم نكن نعرف ما الذي يحدث أو من أين تأتي الطلقات".

وأوضح الرجل أنه عاش في إسرائيل لمدة 13 عامًا ونجا من هجمات 7 تشرين الاول، قبل أن ينتقل إلى أستراليا قبل أسبوعين فقط للعمل مع الجالية اليهودية.

وقال: "مررنا بما هو أسوأ، وسنتجاوز هذا أيضًا، وسنصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة".

وأضاف أنه شاهد أحد المسلحين "يطلق النار عشوائيًا وفي جميع الاتجاهات"، ورأى "أطفالًا وكبار سن يسقطون أرضًا".

وتابع: "آخر مرة رأيت فيها مشهدًا كهذا كانت في 7 تشرين الاول. لم أعتقد أنني سأشهده مجددًا في أستراليا، وعلى شاطئ بوندي تحديدًا، هذا المكان الأيقوني".

وكان مسلحان قد فتحا النار خلال الفعالية الدينية، ما أدى إلى سقوط 12 ضحية. وأكدت الشرطة مقتل أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار، ووصفت الحادث بأنه هجوم إرهابي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"طوفان 7 تشرين" يطيح بقيادات إسرائيلية بارزة في الجيش والاستخبارات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يدعو أمام الكنيست لتشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 تشرين الاول "بتوافق واسع"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل الاحترام "للشخص الشجاع" الذي منع مطلق النار في سيدني من استكمال هجومه
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 01:23:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأسترالية

في إسرائيل

الأسترالي

أستراليا

اليهودية

الدينية

إسرائيل

رنا ❗️

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:15 | 2025-12-14
Lebanon24
16:57 | 2025-12-14
Lebanon24
16:40 | 2025-12-14
Lebanon24
16:19 | 2025-12-14
Lebanon24
16:15 | 2025-12-14
Lebanon24
16:00 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24