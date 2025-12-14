بعد نجاته من هجوم 7 تشرين.. رجل يصاب في "حمام الدم" في سيدني

أُصيب رجل نجا من هجمات 7 تشرين الاول ، خلال إطلاق النار الذي وقع في سيدني أثناء فعالية دينية أقيمت على شاطئ بوندي تزامنًا مع بداية عيد الأنوار، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقال الرجل، الذي لم يُكشف عن هويته، إن وجهه كان مغطى بالدماء ومضمدا، مضيفًا أنه لم يتخيل يومًا أن يشهد حادثا كهذا في .



ووصف ما جرى بأنه "مجزرة حقيقية" و"حمام دم".



وفي حديث مع شبكة Nine News ، قال: "كنت هنا مع عائلتي في احتفال بعيد الأنوار. كان هناك مئات الأشخاص، أطفال وكبار سن وعائلات تستمتع بالأجواء، وفجأة تحول كل شيء إلى فوضى عارمة".

Advertisement

وأضاف: "كان الأطفال يلعبون، ثم فجأة بدأ إطلاق النار من كل اتجاه. الناس انبطحوا أرضًا، لم نكن نعرف ما الذي يحدث أو من أين تأتي الطلقات".وأوضح الرجل أنه عاش في لمدة 13 عامًا ونجا من هجمات 7 تشرين الاول، قبل أن ينتقل إلى أستراليا قبل أسبوعين فقط للعمل مع الجالية .وقال: "مررنا بما هو أسوأ، وسنتجاوز هذا أيضًا، وسنصل إلى المسؤولين عن هذه الجريمة".وأضاف أنه شاهد أحد المسلحين "يطلق النار عشوائيًا وفي جميع الاتجاهات"، ورأى "أطفالًا وكبار سن يسقطون أرضًا".وتابع: "آخر مرة رأيت فيها مشهدًا كهذا كانت في 7 تشرين الاول. لم أعتقد أنني سأشهده مجددًا في أستراليا، وعلى شاطئ بوندي تحديدًا، هذا المكان الأيقوني".وكان مسلحان قد فتحا النار خلال الفعالية ، ما أدى إلى سقوط 12 ضحية. وأكدت الشرطة مقتل أحد المهاجمين خلال تبادل إطلاق النار، ووصفت الحادث بأنه هجوم إرهابي.