مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني

كثفت مدن كبرى حول العالم، بينها ولندن ونيويورك ووارسو، إجراءاتها الأمنية خلال احتفالات عيد حانوكا اليوم الأحد، عقب الهجوم على فعالية على شاطئ بونداي في سيدني.



وفي برلين، ركزت الشرطة على تعزيز الأمن حول بوابة براندنبورج حيث يضاء شمعدان كبير لإحياء الليلة الأولى من العيد. وفي ، أعلنت السلطات اعتماد آليات حماية إضافية للكنس والمراكز ، بينما عززت الشرطة الأمن حول في لضمان سلامة المشاركين.

