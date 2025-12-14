تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مأساة في كولومبيا.. قتلى وجرحى بسقوط حافلة طلاب في وادٍ بعمق 80 مترًا
Lebanon 24
14-12-2025
|
17:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُتل أكثر من 12 شخصًا وأُصيب حوالى 20 آخرين من جراء سقوط حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة تخرج في وادٍ يبلغ عمقه نحو 80 مترًا في
كولومبيا
.
وكان التلاميذ من الصف الـ 11 والأخير في طريق عودتهم من إقامتهم على شاطئ ساحل
الكاريبي
إلى بلدة بيلو قرب مدينة ميديلين عندما وقع الحادث.
ووفقا لتقارير إعلامية، كان حوالي 40 راكبا على متن الحافلة التي تحطمت في منطقة ريفية قرب سيجوفيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.
وقال حاكم منطقة أنتوكيا الواقعة
شمال غرب
كولومبيا بأمريكا الجنوبية: "يوم حزين لمنطقة أنتوكيا".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد. وتقوم
الهيئة الوطنية
لسلامة المرور بالتحقيق في أسباب الحادث.
