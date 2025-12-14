مأساة في كولومبيا.. قتلى وجرحى بسقوط حافلة طلاب في وادٍ بعمق 80 مترًا

قُتل أكثر من 12 شخصًا وأُصيب حوالى 20 آخرين من جراء سقوط حافلة كانت تقل تلاميذ في رحلة تخرج في وادٍ يبلغ عمقه نحو 80 مترًا في .

وكان التلاميذ من الصف الـ 11 والأخير في طريق عودتهم من إقامتهم على شاطئ ساحل إلى بلدة بيلو قرب مدينة ميديلين عندما وقع الحادث.

ووفقا لتقارير إعلامية، كان حوالي 40 راكبا على متن الحافلة التي تحطمت في منطقة ريفية قرب سيجوفيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ووفقا للمعلومات الرسمية، فإن معظمهم تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما.

وقال حاكم منطقة أنتوكيا الواقعة كولومبيا بأمريكا الجنوبية: "يوم حزين لمنطقة أنتوكيا".

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحافلة خرجت عن الطريق لأسباب لم تتضح بعد. وتقوم لسلامة المرور بالتحقيق في أسباب الحادث.