أب وابنه.. تفاصيل جديدة عن المشتبه في ضلوعهما في الهجوم على شاطئ في سيدني

أعلنت الشرطة ان الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع أمس الأحد على شاطئ بوندي في سيدني هما أب وابنه، مشيرة إلى انها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.



وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية الإثنين أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد ، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.



وقتلت الشرطة أحد المهاجمَين ويبلغ 50 عاما، مما رفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 16.



وأصيب حوالى 40 شخصا أيضا، عندما فتح مسلحان النار على الاحتفال اليهودي ليل الأحد في بداية عيد الأنوار (حانوكا).



وقالت شرطة في بيان إن "5 أشخاص ما زالت حالاتهم حرجة، بينما البقية في أوضاع بين خطيرة ومستقرة".



وأصيب الابن، مطلق النار الثاني، بجروح خطيرة، وهو حاليا في المستشفى تحت الحراسة.



وعرّفت وسائل إعلام محلية عن أحد المهاجمين على أنه يدعى نافيد أكرم، من دون أن توضح إن كان الوالد أو الابن.









Advertisement