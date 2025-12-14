تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
أب وابنه.. تفاصيل جديدة عن المشتبه في ضلوعهما في الهجوم على شاطئ في سيدني
Lebanon 24
14-12-2025
|
23:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشرطة
الأسترالية
ان الشخصين المشتبه في ضلوعهما في الهجوم الذي وقع أمس الأحد على شاطئ بوندي في سيدني هما أب وابنه، مشيرة إلى انها لا تبحث عن مشتبه به ثالث.
وأضافت الشرطة خلال إحاطة إعلامية
صباح اليوم
الإثنين أن التحقيقات أظهرت أن شخصين فقط هما المسؤولان عن الهجوم على احتفال بعيد
يهودي
، الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 40 آخرين.
وقتلت الشرطة أحد المهاجمَين ويبلغ 50 عاما، مما رفع الحصيلة الإجمالية للقتلى إلى 16.
وأصيب حوالى 40 شخصا أيضا، عندما فتح مسلحان النار على الاحتفال اليهودي ليل الأحد في بداية عيد الأنوار (حانوكا).
وقالت شرطة
نيو ساوث
ويلز
في بيان إن "5 أشخاص ما زالت حالاتهم حرجة، بينما البقية في أوضاع بين خطيرة ومستقرة".
وأصيب الابن، مطلق النار الثاني، بجروح خطيرة، وهو حاليا في المستشفى تحت الحراسة.
وعرّفت وسائل إعلام محلية عن أحد المهاجمين على أنه يدعى نافيد أكرم، من دون أن توضح إن كان الوالد أو الابن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
Lebanon 24
الشرطة الأسترالية تحدد تفاصيل هجوم سيدني!
15/12/2025 11:06:11
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
دخل أميركا بتأشيرة احتيالية.. كشف تفاصيل جديدة عن المُشتبه به في المشاركة بهجوم 7 تشرين
Lebanon 24
دخل أميركا بتأشيرة احتيالية.. كشف تفاصيل جديدة عن المُشتبه به في المشاركة بهجوم 7 تشرين
15/12/2025 11:06:11
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إخواننا وأخواتنا في سيدني تعرضوا لهجوم من "إرهابيين أشرار" في هجوم وحشي على اليهود الذين ذهبوا لإضاءة أول شمعة من شموع عيد الأنوار على شاطئ بوندي
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إخواننا وأخواتنا في سيدني تعرضوا لهجوم من "إرهابيين أشرار" في هجوم وحشي على اليهود الذين ذهبوا لإضاءة أول شمعة من شموع عيد الأنوار على شاطئ بوندي
15/12/2025 11:06:11
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة الإذاعة الأسترالية عن وزير الصحة: ارتفاع ضحايا الهجوم في سيدني إلى ١٦ شخصا
Lebanon 24
هيئة الإذاعة الأسترالية عن وزير الصحة: ارتفاع ضحايا الهجوم في سيدني إلى ١٦ شخصا
15/12/2025 11:06:11
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسترالية
صباح اليوم
الأسترالي
نيو ساوث
اليهود
يهودي
جمالي
الحص
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
Lebanon 24
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
03:49 | 2025-12-15
15/12/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
Lebanon 24
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
03:39 | 2025-12-15
15/12/2025 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
Lebanon 24
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
03:25 | 2025-12-15
15/12/2025 03:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
Lebanon 24
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
03:10 | 2025-12-15
15/12/2025 03:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
Lebanon 24
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
03:09 | 2025-12-15
15/12/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
10:00 | 2025-12-14
14/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:49 | 2025-12-15
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
03:39 | 2025-12-15
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
03:25 | 2025-12-15
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
03:10 | 2025-12-15
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
03:09 | 2025-12-15
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
03:05 | 2025-12-15
قرار يشعل زوبعة في ليبيا.. لهذه الاسباب تم منع تصوير الأنشطة النسائية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 11:06:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24