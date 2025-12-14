تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بعد هجوم سيدني.. ترامب يُشيد بـ "البطل" العربي الأصل أحمد الأحمد

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:24
عقب "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في شاطئ بوندي بيتش في سيدني أمس الأحد، قدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعازيه لعائلان الضحايا، وأشاد بشكل خاص بالرجل الذي تغلب على أحد المسلحين المشتبه بهم.

ومساء الأحد فتح منفذان مشتبه بهما النار على عائلات في الشاطئ في اليوم الأول من عيد "حانوكا" اليهودي، ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 على الأقل.

وقال ترامب خلال خطاب بمناسبة عيد الميلاد إن أحد المارة الذي تدخل وأوقف أحد المهاجمين هو "شخص شجاع جدا جدا".

وأضاف أن هذا الرجل "أنقذ الكثير من الأرواح".

وتم تصوير المشهد الذي فاجأ فيه أحد المارة واحدا من المسلحيْن ونزع سلاحه أثناء الهجوم.

وقفز الرجل في البداية على ظهر المهاجم من الخلف، وبعد صراع وجيز انتزع البندقية منه.

وهرب المنفذ المشتبه به، الذي كان يطلق النار على الحضور قبل لحظات، وهو يعرج.

ويحتفى المشاهدون في وسائل الإعلام الأسترالية بالرجل باعتباره "بطلا".

وتبين لاحقا أن البطل عربي الأصل واسمه أحمد الأحمد، وتعرض خلال عمله البطولي لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه.

ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.
 
