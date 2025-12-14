بعد هجوم سيدني.. ترامب يُشيد بـ "البطل" العربي الأصل أحمد الأحمد

عقب "الهجوم الإرهابي" الذي وقع في شاطئ في سيدني أمس الأحد، قدم الرئيس الأميركي تعازيه لعائلان الضحايا، وأشاد بشكل خاص بالرجل الذي تغلب على أحد المسلحين المشتبه بهم.ومساء الأحد فتح منفذان مشتبه بهما النار على عائلات في الشاطئ في اليوم الأول من عيد "حانوكا" اليهودي، ولقي 16 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 40 على الأقل.وقال خلال خطاب بمناسبة إن أحد المارة الذي تدخل وأوقف أحد المهاجمين هو "شخص شجاع جدا جدا".وأضاف أن هذا الرجل "أنقذ الكثير من الأرواح".وتم تصوير المشهد الذي فاجأ فيه أحد المارة واحدا من المسلحيْن ونزع سلاحه أثناء الهجوم.وقفز الرجل في البداية على ظهر المهاجم من الخلف، وبعد صراع وجيز انتزع منه.وهرب المنفذ المشتبه به، الذي كان يطلق النار على الحضور قبل لحظات، وهو يعرج.ويحتفى المشاهدون في بالرجل باعتباره "بطلا".وتبين لاحقا أن البطل عربي الأصل واسمه ، وتعرض خلال عمله البطولي لإطلاق النار في موضعين بيده وكتفه.ووفقا لمحطة "7 نيوز" الأسترالية، فأن الأحمد يملك كشكا لبيع الفواكه في سيدني، ويبلغ من العمر 43 عاما.