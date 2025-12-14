براك يلتقي اليوم نتنياهو.. زعزعة استقرار سوريا خط أحمر

من المتوقع أن يلتقي مبعوث الرئيس الأميركي، توم براك، اليوم الاثنين بنيامين .



وأفادت مصادر مطلعة بأن براك سيطرح جملة من الخطوط الحمراء المتعلقة بالنشاط العسكري داخل الأراضي ، وفق ما نقلت قناة " i24news" .



وسيبحث المبعوث الأميركي خلال لقائه نتنياهو وعدد من المسؤولين مجموعة من الإقليمية، مع تركيز خاص على الوضع في .



وأوضحت المصادر أن " تخشى أن تؤدي كثرة العمليات الإسرائيلية في الجنوب السوري إلى زعزعة استقرار البلاد".



كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي تسعى لتحقيق اتفاق أمني بين البلدين لتفادي أي تصعيد.



