وسط مخاوف من تعمّق أزمة العقارات.. تراجع أسعار المنازل في الصين يتواصل

واصلت أسعار المنازل في تراجعها خلال تشرين الثاني، في أحدث فصول هبوط مستمر منذ سنوات، تعهّد صانعو السياسات بتكثيف الجهود لمعالجته.



وأظهرت بيانات صادرة عن يوم الإثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، انخفضت بنسبة 0.39% مقارنة بأكتوبر، بعدما كانت قد تراجعت 0.45% في الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض في عام. كما هبطت أسعار المنازل القائمة، التي تخضع لتدخل حكومي أقل، بنسبة 0.66%، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الشهر السابق.



تسلّط هذه الأرقام الضوء على تفاقم المشكلات في قطاع العقارات الصيني، حيث أثقل ركود مستمر منذ أربع سنوات كاهل المعنويات وأصبح عقبة أمام النمو الاقتصادي.



كما أثارت المتاعب المالية المتزايدة لشركة " " (China Vanke Co)، التي تُعد مقياساً لأداء القطاع، تساؤلات مقلقة بشأن احتمال اندلاع أزمة ديون مؤلمة أخرى في هذا القطاع.



ويرجّح محللو "سيتي غروب" بقيادة غريفين ، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن يواجه سوق الإسكان "واقعاً قاسياً" في 2026. ويتوقع البنك الأميركي أن تنخفض المبيعات على مستوى البلاد بنسبة 11% أخرى من حيث القيمة العام المقبل، ما لم تتحسن السيولة.

