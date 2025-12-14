تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
وسط مخاوف من تعمّق أزمة العقارات.. تراجع أسعار المنازل في الصين يتواصل
Lebanon 24
14-12-2025
|
23:17
واصلت أسعار المنازل في
الصين
تراجعها خلال تشرين الثاني، في أحدث فصول هبوط مستمر منذ سنوات، تعهّد صانعو السياسات بتكثيف الجهود لمعالجته.
وأظهرت بيانات صادرة عن
المكتب الوطني للإحصاء
يوم الإثنين، أن أسعار المنازل الجديدة في 70 مدينة، باستثناء المساكن المدعومة من الدولة، انخفضت بنسبة 0.39% مقارنة بأكتوبر، بعدما كانت قد تراجعت 0.45% في الشهر السابق، وهو أكبر انخفاض في عام. كما هبطت أسعار المنازل القائمة، التي تخضع لتدخل حكومي أقل، بنسبة 0.66%، وهي الوتيرة نفسها المسجلة في الشهر السابق.
تسلّط هذه الأرقام الضوء على تفاقم المشكلات في قطاع العقارات الصيني، حيث أثقل ركود مستمر منذ أربع سنوات كاهل المعنويات وأصبح عقبة أمام النمو الاقتصادي.
كما أثارت المتاعب المالية المتزايدة لشركة "
تشاينا فانكي
" (China Vanke Co)، التي تُعد مقياساً لأداء القطاع، تساؤلات مقلقة بشأن احتمال اندلاع أزمة ديون مؤلمة أخرى في هذا القطاع.
ويرجّح محللو "سيتي غروب" بقيادة غريفين
تشان
، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، أن يواجه سوق الإسكان "واقعاً قاسياً" في 2026. ويتوقع البنك الأميركي أن تنخفض المبيعات على مستوى البلاد بنسبة 11% أخرى من حيث القيمة العام المقبل، ما لم تتحسن السيولة.
