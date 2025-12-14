تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية

Lebanon 24
14-12-2025 | 23:49
يجتمع الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأميركيون مجددا اليوم الاثنين في برلين، بعد محادثات استمرت خمس ساعات الأحد، فيما تأمل كييف في إقناع واشنطن بضرورة وقف إطلاق النار في أوكرانيا دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.

لم يُقدّم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة إكس أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها". ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات صباح الاثنين.
بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحافيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار غدا"، مضيفا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.

بالإضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات الأوكرانية الأميركية، من المتوقع أن يتواجد العديد من القادة الأوروبيين في برلين مساء الاثنين لتنسيق مواقفهم والعمل على تعديل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعدما اعتبروا نسختها الأولى مراعية إلى حد بعيد لموسكو وشروطها.
ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي الاثنين مجددا مع ميرتس في برلين، الداعم المالي الرئيسي لأوكرانيا في أوروبا، وأن يحضر منتدى اقتصاديا ألمانيا أوكرانيا.

وفي المساء، من المتوقع أن يصل عدد من القادة الأوروبيين الداعم لكييف إلى برلين لحضور عشاء.

بعد أن استبعدهم البيت الأبيض من دائرة النقاش، يرغب الأوروبيون في ضمان دور لهم، مشددين على أن الأمن الأوروبي في خطر وأن روسيا تشكل تهديدا قاريا.
