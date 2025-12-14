على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية

يجتمع الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأميركيون مجددا اليوم الاثنين في برلين، بعد محادثات استمرت خمس ساعات الأحد، فيما تأمل كييف في إقناع بضرورة وقف إطلاق النار في دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.



لم يُقدّم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة إكس أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها". ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات صباح الاثنين.

بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحافيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار غدا"، مضيفا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.



بالإضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات الأميركية، من المتوقع أن يتواجد العديد من في برلين مساء الاثنين لتنسيق مواقفهم والعمل على تعديل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعدما اعتبروا نسختها الأولى مراعية إلى حد بعيد لموسكو وشروطها.

ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي الاثنين مجددا مع ميرتس في برلين، الداعم المالي لأوكرانيا في ، وأن يحضر منتدى اقتصاديا أوكرانيا.



وفي المساء، من المتوقع أن يصل عدد من القادة الأوروبيين الداعم لكييف إلى برلين لحضور عشاء.



بعد أن استبعدهم من دائرة ، يرغب الأوروبيون في ضمان دور لهم، مشددين على أن الأمن في خطر وأن تشكل تهديدا قاريا.