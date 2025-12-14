تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
12
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
على وقع التقدم المستمر.. محادثات جديدة أميركية أوكرانية
Lebanon 24
14-12-2025
|
23:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجتمع الرئيس الأوكراني والمفاوضون الأميركيون مجددا اليوم الاثنين في برلين، بعد محادثات استمرت خمس ساعات الأحد، فيما تأمل كييف في إقناع
واشنطن
بضرورة وقف إطلاق النار في
أوكرانيا
دون تقديم تنازلات إقليمية مسبقة لروسيا.
لم يُقدّم المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تفاصيل كثيرة، لكنه أكد عبر منصة إكس أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها". ومن المقرر عقد جولة أخرى من المحادثات صباح الاثنين.
بدوره، قال مستشار الرئيس الأوكراني دميترو ليتفين للصحافيين إن الأطراف "اتفقت على الاستمرار غدا"، مضيفا أن فولوديمير زيلينسكي سيتحدث الاثنين عن تطورات المباحثات.
بالإضافة إلى الجولة الثانية من المحادثات
الأوكرانية
الأميركية، من المتوقع أن يتواجد العديد من
القادة
الأوروبيين
في برلين مساء الاثنين لتنسيق مواقفهم والعمل على تعديل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعدما اعتبروا نسختها الأولى مراعية إلى حد بعيد لموسكو وشروطها.
ومن المقرر أن يجتمع زيلينسكي الاثنين مجددا مع ميرتس في برلين، الداعم المالي
الرئيسي
لأوكرانيا في
أوروبا
، وأن يحضر منتدى اقتصاديا
ألمانيا
أوكرانيا.
وفي المساء، من المتوقع أن يصل عدد من القادة الأوروبيين الداعم لكييف إلى برلين لحضور عشاء.
بعد أن استبعدهم
البيت الأبيض
من دائرة
النقاش
، يرغب الأوروبيون في ضمان دور لهم، مشددين على أن الأمن
الأوروبي
في خطر وأن
روسيا
تشكل تهديدا قاريا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
Lebanon 24
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
15/12/2025 11:06:32
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: محادثات لندن مثمرة وهناك تقدم طفيف نحو السلام
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: محادثات لندن مثمرة وهناك تقدم طفيف نحو السلام
15/12/2025 11:06:32
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
Lebanon 24
جابر استقبل الوفد الألماني الرسمي: نُعرب عن تقدير لبنان العميق للدعم المستمر الذي تقدّمه ألمانيا
15/12/2025 11:06:32
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني: العمل مستمر على المستوى الفني لدراسة المقترحات الأميركية
Lebanon 24
أمين عام مجلس الأمن القومي الأوكراني: العمل مستمر على المستوى الفني لدراسة المقترحات الأميركية
15/12/2025 11:06:32
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض
الأوروبيين
الأوكرانية
أوكرانيا
الأوروبي
ألمانيا
الرئيسي
أوروبا
تابع
قد يعجبك أيضاً
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
Lebanon 24
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
03:49 | 2025-12-15
15/12/2025 03:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
Lebanon 24
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
03:39 | 2025-12-15
15/12/2025 03:39:54
Lebanon 24
Lebanon 24
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
Lebanon 24
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
03:25 | 2025-12-15
15/12/2025 03:25:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
Lebanon 24
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
03:10 | 2025-12-15
15/12/2025 03:10:39
Lebanon 24
Lebanon 24
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
Lebanon 24
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
03:09 | 2025-12-15
15/12/2025 03:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
Lebanon 24
التفاوض يتقدم على الحرب
10:00 | 2025-12-14
14/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:49 | 2025-12-15
أسبوع حاسم... بروكسل أمام قرار مفصلي بشأن تمويل أوكرانيا
03:39 | 2025-12-15
أردوغان: نقلتُ رسالة تركيا بشأن غزة إلى ترامب وتركت أثرًا… ولن نتراجع
03:25 | 2025-12-15
في توقيت حساس… "ولايتي" يؤكد استمرار دعم "حزب الله"
03:10 | 2025-12-15
مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا
03:09 | 2025-12-15
المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري
03:05 | 2025-12-15
قرار يشعل زوبعة في ليبيا.. لهذه الاسباب تم منع تصوير الأنشطة النسائية
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 11:06:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24