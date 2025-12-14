في اليوم الثاني من محادثات برلين.. ما هي التنازلات التي قدمتها كييف وما هي القضايا العالقة؟

يرتقب أن تشهد برلين الاثنين يوم ثان من المحادثات المكثفة بين الوفد الأميركي والأوكراني وحلفاء كييف أيضاً.



ففيما وصف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي يرأس الوفد الأميركي إلى جانب صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، المناقشات التي جرت أمس بالإيجابية، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تنازل بلاده عن حقها وحلمها بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل ضمانات أمنية أميركية (على أن يقرها الكونغرس) وأوروبية على السواء.

إلا أن بعض النقاط الخلافية الرئيسية لا تزال عالقة، ومن بينها رفض دعوة لسحب قواتها من جزء من منطقة دونباس الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة القوات .



كما طالب المسؤولون الأوروبيون والأوكرانيون بتوضيح ما ستفعله إذا خرقت اتفاق السلام وهاجمت أوكرانيا.



وستكون هاتان القضيتان أي التنازل عن الأراضي والضمانات الأمنية محور المحادثات في برلين اليوم، وفق صحيفة " ".

في حين وصف شخص مطلع على محادثات أمس الأحد بأنها كانت صعبة، مشيراً إلى أن الجانب الأميركي بدا غير مستعد للتنازل عن مسودة مقترحه للسلام، التي تتضمن 20 بنداً، من بينها تنازل كييف عن دونباس.



فرغم الاتفاق على بعض النقاط، بما في ذلك تحديد عدد القوات المسلحة الأوكرانية في زمن السلم عند 800 ألف جندي، رفضت كييف الاستسلام لمطلب واشنطن بالتخلي عن الأراضي في منطقة دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.



وقد أكد زيلينسكي مراراً أن قضية التنازل عن الأراضي "حساسة للغاية ومثيرة للجدل". فبموجب القانون الأوكراني، لا يمكن للرئيس التنازل عن الأراضي، ويجب أن يحسم الشعب الأوكراني المسألة في نهاية المطاف، عبر استفتاء.