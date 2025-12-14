المجلس الانتقالي الجنوبي: لهذه الاسباب تحركنا في حضرموت

قال أنور التميمي، المتحدث باسم ، إن تحركات المجلس باتجاه محافظتي والمهرة جاءت تنفيذاً للاتفاقات الموقعة، وضمن إطار الشرعية في اليمن.

وأضاف التميمي في تصريحات لـ"العربية/الحدث" أن تحرك المجلس في حضرموت يهدف إلى منع تهريب الأسلحة إلى جماعة ، مؤكداً أن ما يقوم به المجلس في حضرموت والمهرة يصب في مصلحة الشرعية .