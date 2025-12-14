محادثات برلين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.. قائد كبير في الناتو حضر الاجتماع

شارك لقوات حلف " " في ، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، في محادثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني في ، جالسا إلى جانب الممثلين .

لفتت إلى ذلك وكالة "نوفوستي" بعد أن نشر المبعوث الرئاسي الأمريكي صورا من الاجتماع عبر ، تظهر غرينكفيتش مرتديا زيه العسكري وهو يجلس إلى يسار ويتكوف، بينما كان على يمين ، صهر الرئيس الأمسركي رجل الأعمال كوشنير.

ولم يعلن رسميا عن مشاركة غرينكفيتش وهو جنرال أميركي، كما لم يكشف عن المتعلقة بجدول أعمال الناتو التي نوقشت خلال الاجتماع.