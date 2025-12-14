محادثات برلين بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.. قائد كبير في الناتو حضر الاجتماع

شارك القائد الأعلى لقوات حلف "الناتو" في أوروبا، الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، في محادثات يوم الأحد بين الوفدين الأميركي والأوكراني في برلين، جالسا إلى جانب الممثلين الأميركيين.
لفتت إلى ذلك وكالة "نوفوستي" بعد أن نشر المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف صورا من الاجتماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر غرينكفيتش مرتديا زيه العسكري وهو يجلس إلى يسار ويتكوف، بينما كان على يمين المبعوث الخاص، صهر الرئيس الأمسركي رجل الأعمال جاريد كوشنير.
ولم يعلن رسميا عن مشاركة غرينكفيتش وهو جنرال أميركي، كما لم يكشف عن القضايا المتعلقة بجدول أعمال الناتو التي نوقشت خلال الاجتماع.