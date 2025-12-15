بعدما هزم مهاجم شاطئ بوندي... تبرعات بـ370 ألف دولار للرجل السوري- الأسترالي

جمع حساب ، الرجل الذي تغلب على أحد مطلقي النار على المحتفلين بعيد الحانوكا على أحد شواطئ ، 370 ألف دولار حتى الآن.

وأفادت مراسلتنا بأنه تم إنشاء حساب GoFundMe موثق لأحمد الأحمد وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 43 عاما، وقد تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح بعدما تصدى لمهاجم شاطئ بوندي وانتزع سلاحه، ولكن من المتوقع أن يتعافى.

وأكدت المراسلة أنه يتم هذه الأموال من قبل موقع GoFundMe ولن يتم منحها إلا له شخصيا.

ولفتت إلى أن التبرعات لحد الآن تفوق 370 ألف دولار والهدف هو الوصول إلى 530 ألف دولار.