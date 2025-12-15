تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعدما هزم مهاجم شاطئ بوندي... تبرعات بـ370 ألف دولار للرجل السوري- الأسترالي

Lebanon 24
15-12-2025 | 00:05
Doc-P-1455259-639013799169468835.png
Doc-P-1455259-639013799169468835.png photos 0
جمع حساب أحمد الأحمد، الرجل الذي تغلب على أحد مطلقي النار على المحتفلين اليهود بعيد الحانوكا على أحد شواطئ سيدني الأسترالية، 370 ألف دولار حتى الآن.

 

تبرعات بـ370 ألف دولار للرجل السوري- الأسترالي الذي هزم مهاجم شاطئ بوندي بسيدني

RT

وأفادت مراسلتنا بأنه تم إنشاء حساب GoFundMe موثق لأحمد الأحمد وهو أب لطفلين يبلغ من العمر 43 عاما، وقد تم نقله إلى المستشفى مصابا بجروح بعدما تصدى لمهاجم شاطئ بوندي وانتزع سلاحه، ولكن من المتوقع أن يتعافى.

 

وأكدت المراسلة أنه يتم التحكم في هذه الأموال من قبل موقع GoFundMe ولن يتم منحها إلا له شخصيا.

 

ولفتت إلى أن التبرعات لحد الآن تفوق 370 ألف دولار والهدف هو الوصول إلى 530 ألف دولار.

