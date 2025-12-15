ويتكوف: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا

أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن الاجتماع الذي عُقد في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووفود من وأوكرانيا استمر لأكثر من خمس ساعات، وشهد مناقشات معمقة حول خطة السلام والملفات المرتبطة بها.

وقال ويتكوف إن المحادثات تناولت خطة سلام مكونة من 20 بنداً، إلى جانب البرامج الاقتصادية وقضايا أخرى، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير، على أن تُستأنف الاجتماعات صباح الغد مع الوفد الأوكراني في برلين.



تثبيت خطوط السيطرة

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يسعى خلال مباحثات برلين إلى إقناع الولايات المتحدة بدعم تثبيت خطوط السيطرة على في على ما هي عليه حالياً. وأضاف للصحافيين قبيل وصوله إلى برلين أن هذا الخيار هو "الأكثر عدلاً" في المرحلة الحالية، مع محاولة حل الخلافات لاحقاً عبر الدبلوماسية.



وأشار زيلينسكي إلى إدراكه أن لا تنظر بإيجابية إلى هذا الطرح، معرباً عن أمله في أن تساعد الولايات المتحدة في دعمه. ووصل زيلينسكي إلى برلين الأحد، بحسب ما أعلن مستشاره ديمترو ليتفين.

وقبل بدء المحادثات، عرض زيلينسكي تخلي أوكرانيا عن طموحها في الانضمام إلى مقابل ضمانات أمنية غربية.



وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا لأوكرانيا التي تناضل من أجل الانضمام إلى حلف شمال بوصفه ضمانة في مواجهة الهجمات الروسية، وأدرجت هذا الطموح في دستورها.



وتلبي هذه الخطوة أيضا أحد أهداف روسيا في الحرب رغم أن متمسكة حتى الآن بموقفها الرافض للتنازل عن أي من أراضها لموسكو.



والتقى زيلينسكي بالمبعوثين الأمريكيين خلال المحادثات التي استضافها المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال مصدر إن ميرتس أدلى بتعليقات مقتضبة قبل أن يترك الجانبين للتفاوض. ومن المقرر أن يصل قادة أوروبيون آخرون إلى لإجراء محادثات غدا الاثنين.