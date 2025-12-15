تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف: تقدم كبير في محادثات السلام مع أوكرانيا

Lebanon 24
15-12-2025 | 00:40
A-
A+
Doc-P-1455266-639013813176501196.webp
Doc-P-1455266-639013813176501196.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أن الاجتماع الذي عُقد في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووفود من الولايات المتحدة وأوكرانيا استمر لأكثر من خمس ساعات، وشهد مناقشات معمقة حول خطة السلام والملفات المرتبطة بها.
وقال ويتكوف إن المحادثات تناولت خطة سلام مكونة من 20 بنداً، إلى جانب البرامج الاقتصادية وقضايا أخرى، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير، على أن تُستأنف الاجتماعات صباح الغد مع الوفد الأوكراني في برلين.

تثبيت خطوط السيطرة
وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يسعى خلال مباحثات برلين إلى إقناع الولايات المتحدة بدعم تثبيت خطوط السيطرة على الجبهة في أوكرانيا على ما هي عليه حالياً. وأضاف للصحافيين قبيل وصوله إلى برلين أن هذا الخيار هو "الأكثر عدلاً" في المرحلة الحالية، مع محاولة حل الخلافات لاحقاً عبر الدبلوماسية.

وأشار زيلينسكي إلى إدراكه أن روسيا لا تنظر بإيجابية إلى هذا الطرح، معرباً عن أمله في أن تساعد الولايات المتحدة في دعمه. ووصل زيلينسكي إلى برلين الأحد، بحسب ما أعلن مستشاره ديمترو ليتفين.
وقبل بدء المحادثات، عرض زيلينسكي تخلي أوكرانيا عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مقابل ضمانات أمنية غربية.

وتمثل هذه الخطوة تحولا كبيرا لأوكرانيا التي تناضل من أجل الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بوصفه ضمانة في مواجهة الهجمات الروسية، وأدرجت هذا الطموح في دستورها.

وتلبي هذه الخطوة أيضا أحد أهداف روسيا في الحرب رغم أن كييف متمسكة حتى الآن بموقفها الرافض للتنازل عن أي من أراضها لموسكو.

والتقى زيلينسكي بالمبعوثين الأمريكيين خلال المحادثات التي استضافها المستشار الألماني فريدريش ميرتس. وقال مصدر إن ميرتس أدلى بتعليقات مقتضبة قبل أن يترك الجانبين للتفاوض. ومن المقرر أن يصل قادة أوروبيون آخرون إلى ألمانيا لإجراء محادثات غدا الاثنين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ويتكوف: تقدم كبير بشأن محادثات السلام مع أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
روبيو: حققنا تقدما في المحادثات مع أوكرانيا بشأن خطة السلام
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري بوتين: تسريب محادثتي الهاتفية مع ويتكوف للإعلام الأميركي محاولة لعرقلة جهود السلام
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير المفاوضين الأوكرانيين في محادثات جنيف: أحرزنا تقدما في محادثات اليوم مع الجانب الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 11:07:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

حلف شمال الأطلسي

دبلوماسي

ألمانيا

الأطلسي

الجبهة

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:39 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:25 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:10 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:09 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:49 | 2025-12-15
Lebanon24
03:39 | 2025-12-15
Lebanon24
03:25 | 2025-12-15
Lebanon24
03:10 | 2025-12-15
Lebanon24
03:09 | 2025-12-15
Lebanon24
03:05 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24