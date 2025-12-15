جدل حول "بطل" هجوم أستراليا.. سوري أم لبناني

تصدر اسم الرجل الأربعيني ، الذي وصف بالبطل محركات البحث ووسائل الإعلام العالمية خلال الساعات الماضية.



فأحمد الذي يملك محلاً للخضار والفواكه في مدينة سيدني، كان انقض أمس الأحد أعزل اليدين على أحد المسلحين اللذين أطلقا نيرانهم دون رحمة على مئات الأشخاص الذين كانوا يحتفلون بعيد هانوكا على شاطئ بوندي الشهير، وفق ما أعلنت السلطات .

وتمكن الرجل البالغ من العمر 43 عاماً من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه، لكنه أصيب برصاصات أطلقها على ما يبدو المهاجم الآخر.



إلا أن اسمه أضحى على كل شفة ولسان حول العالم أجمع.



غير أن جدلاً جانبياً احتدم على مواقع التواصل حول أصل أحمد، إذ زعم البعض أنه سوري، فيما أكد آخرون أنه لبناني الأصل.



إلا أن ابن خالته مصطفى والذي ظهر في مقابلة تلفزيونية مساء أمس أكد أنه مواطن أسترالي يتحدر من محافظة إدلب .

كما أوضح أن اسمه الكامل الأحمد، وهو أب لفتاتين صغيرتين (5 و6 سنوات)



ولفت إلى أنه أصيب في كتفه ويده أيضاً، ويقبع حالياً في أحد المستشفيات في مدينة سيدني بانتظار الخضوع لعملية جراحية.