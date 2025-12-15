يعاني من اضطراب نفسي.. شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن

أطلقت القوات النار على مستوطن قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، بعدما اشتبهت بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

وأفاد موقع "واينت" الاسرائيلي " بأن "شرطيين إسرائيليين اشتبها في شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من اضطراب نفسي، قدم إلى مستوطنة كدوميم الاثنين بنية تنفيذ هجوم طعن ضد قوات الجيش ".

وأضاف الموقع أنه تم "إطلاق النار على الشاب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

وعقب الحادث، أغلقت البوابة الرئيسية لمستوطنة كدوميم، لفترة وجيزة. فيما كثفت تواجدها بالمكان.