|
|
عربي-دولي

يعاني من اضطراب نفسي.. شرطيان إسرائيليان يطلقان النار على مستوطن

Lebanon 24
15-12-2025 | 01:33
Doc-P-1455288-639013847432327592.png
Doc-P-1455288-639013847432327592.png photos 0
أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مستوطن قرب مستوطنة كدوميم بالضفة الغربية، بعدما اشتبهت بأنه فلسطيني يحاول تنفيذ عملية طعن.

 

وأفاد موقع "واينت" الاسرائيلي " بأن "شرطيين إسرائيليين اشتبها في شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من اضطراب نفسي، قدم إلى مستوطنة كدوميم صباح اليوم الاثنين بنية تنفيذ هجوم طعن ضد قوات الجيش الإسرائيلي".

 

وأضاف الموقع أنه تم "إطلاق النار على الشاب ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة. ولا تزال ملابسات الحادث قيد التحقيق".

 

وعقب الحادث، أغلقت البوابة الرئيسية لمستوطنة كدوميم، لفترة وجيزة. فيما كثفت قوات الأمن تواجدها بالمكان.

الضفة الغربية

الإسرائيلية

قوات الأمن

صباح اليوم

الإسرائيلي

إسرائيل

الرئيسي

فلسطين

