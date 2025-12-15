رئيس كوريا الجنوبية السابق حاول استفزاز بيونغ يانغ لشن عدوان مسلح

قال ممثل خاص للادعاء اليوم الاثنين إن الرئيس الكوري الجنوبي السابق حاول استفزاز لشن عدوان عسكري على بلاده لتبرير إعلان الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، وللقضاء على المعارضين السياسيين.





وأوضح المدعي الخاص جو أون-سوك في إحاطة صحفية أن فريقه وجه اتهامات إلى 24 شخصا، من بينهم يون و5 أعضاء في حكومته، بسبب مزاعم عن ضلوعهم في تمرد خلال تحقيقه الذي استمر 6 أشهر.



وقال "نعلم جيدا من التجارب التاريخية أن المبررات التي يقدمها من هم في السلطة لتبرير تمرد ليست سوى واجهة، والهدف الوحيد منها هو احتكار السلطة والحفاظ عليها".

وأضاف أن فريقه خلص إلى أن الرئيس السابق بدأ الاستعدادات لفرض الأحكام العرفية في أو قبل تشرين الاول 2023، أي قبل أكثر من عام من محاولته الفاشلة في كانون الاول 2024.