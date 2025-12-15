إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة

ضمن مواصلة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت مناطق متفرقة في ، في تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور.



وأفاد شهود بأن القصف المدفعي استهدف اليوم الاثنين المناطق الشرقية لحي مدينة غزة، إضافة إلى مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على عدة أهداف مستخدمة عدة صواريخ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية التي تقوم بعمليات تمشيط وحراسة لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يتم استهداف أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هذا الشريط الذي يفصل المناطق التي يعتبرها الجيش واقعة تحت سيطرته.



أما في محافظة ، فلم تهدأ الجوية الإسرائيلية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن متفرقة في المدينة، بالتزامن مع سماع إطلاق نار عنيف وكثيف من الدبابات والآليات العسكرية المتمركزة على طول محور فيلادلفيا.

وفي حي الجنينة شرق رفح، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بخمسة صواريخ على الأقل.



حي الشجاعية

كذلك في مدينة غزة، قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية، وتحديداً حي الشجاعية، إضافة إلى مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام وحدة عسكرية لأغراض والتصوير في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، وتحديداً في محيط موقع "الإدارة المدنية"، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.



ومنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، يوم العاشر من تشرين الاول الماضي (2025)، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اغتيالات وقصف مناطق متفرقة في غزة، بزعم ضرب مواقع لحماس.