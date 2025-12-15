تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة
Lebanon 24
15-12-2025
|
02:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضمن مواصلة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت
إسرائيل
مناطق متفرقة في
قطاع غزة
، في تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور.
وأفاد شهود
عيان
بأن القصف المدفعي استهدف اليوم الاثنين المناطق الشرقية لحي
الزيتون
جنوب شرق
مدينة غزة، إضافة إلى مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على عدة أهداف مستخدمة عدة صواريخ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية
الإسرائيلية
التي تقوم بعمليات تمشيط وحراسة لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يتم استهداف أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هذا الشريط الذي يفصل المناطق التي يعتبرها الجيش
الإسرائيلي
واقعة تحت سيطرته.
أما في محافظة
رفح
، فلم تهدأ
الغارات
الجوية الإسرائيلية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن متفرقة في المدينة، بالتزامن مع سماع إطلاق نار عنيف وكثيف من الدبابات والآليات العسكرية المتمركزة على طول محور فيلادلفيا.
وفي حي الجنينة شرق رفح، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بخمسة صواريخ على الأقل.
حي الشجاعية
كذلك في مدينة غزة، قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية، وتحديداً حي الشجاعية، إضافة إلى مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام وحدة عسكرية لأغراض
الاستطلاع
والتصوير في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، وتحديداً في محيط موقع "الإدارة المدنية"، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، يوم العاشر من تشرين الاول الماضي (2025)، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اغتيالات وقصف مناطق متفرقة في غزة، بزعم ضرب مواقع لحماس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاعتداءات مستمرة.. إسرائيل تقصف جنوب ووسط وشمال غزة
Lebanon 24
الاعتداءات مستمرة.. إسرائيل تقصف جنوب ووسط وشمال غزة
15/12/2025 16:09:06
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تقصف شرقي خان يونس
Lebanon 24
إسرائيل تقصف شرقي خان يونس
15/12/2025 16:09:06
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا
Lebanon 24
برّاك: إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا
15/12/2025 16:09:06
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
15/12/2025 16:09:06
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الاستطلاع
جنوب شرق
قطاع غزة
الزيتون
الغارات
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
Lebanon 24
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
09:00 | 2025-12-15
15/12/2025 09:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
Lebanon 24
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
09:00 | 2025-12-15
15/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
Lebanon 24
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
08:55 | 2025-12-15
15/12/2025 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
Lebanon 24
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
08:48 | 2025-12-15
15/12/2025 08:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
Lebanon 24
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
08:45 | 2025-12-15
15/12/2025 08:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-12-15
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
09:00 | 2025-12-15
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
08:55 | 2025-12-15
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
08:48 | 2025-12-15
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
08:45 | 2025-12-15
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
08:36 | 2025-12-15
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 16:09:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24