تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة

Lebanon 24
15-12-2025 | 02:31
A-
A+
Doc-P-1455310-639013880903400061.webp
Doc-P-1455310-639013880903400061.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ضمن مواصلة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، قصفت إسرائيل مناطق متفرقة في قطاع غزة، في تصعيد ميداني مستمر على عدة محاور.

وأفاد شهود عيان بأن القصف المدفعي استهدف اليوم الاثنين المناطق الشرقية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، إضافة إلى مناطق شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية على عدة أهداف مستخدمة عدة صواريخ، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية التي تقوم بعمليات تمشيط وحراسة لما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، حيث يتم استهداف أي فلسطيني يحاول الاقتراب من هذا الشريط الذي يفصل المناطق التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي واقعة تحت سيطرته.

أما في محافظة رفح، فلم تهدأ الغارات الجوية الإسرائيلية، حيث استهدفت الطائرات الحربية أماكن متفرقة في المدينة، بالتزامن مع سماع إطلاق نار عنيف وكثيف من الدبابات والآليات العسكرية المتمركزة على طول محور فيلادلفيا.
وفي حي الجنينة شرق رفح، استهدف الجيش الإسرائيلي المنطقة بخمسة صواريخ على الأقل.

حي الشجاعية
كذلك في مدينة غزة، قصف الجيش الإسرائيلي المناطق الشرقية، وتحديداً حي الشجاعية، إضافة إلى مناطق شرق مخيم جباليا شمال القطاع. كما أفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي أقام وحدة عسكرية لأغراض الاستطلاع والتصوير في المناطق الشرقية لمخيم جباليا، وتحديداً في محيط موقع "الإدارة المدنية"، وفق ما أفاد مراسل العربية/الحدث.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني المدمر، يوم العاشر من تشرين الاول الماضي (2025)، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ اغتيالات وقصف مناطق متفرقة في غزة، بزعم ضرب مواقع لحماس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاعتداءات مستمرة.. إسرائيل تقصف جنوب ووسط وشمال غزة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تقصف شرقي خان يونس
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: لهذا السبب لا تزال إسرائيل تقصف جنوب لبنان
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:09:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الاستطلاع

جنوب شرق

قطاع غزة

الزيتون

الغارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24