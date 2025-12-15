تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي: إن حصل بوتين على دونباس سيسعى للمزيد
Lebanon 24
15-12-2025
|
02:36
photos
بالتزامن مع مواصلة المحادثات الأميركية
الأوكرانية
في برلين اليوم الاثنين، أكد
الاتحاد الأوروبي
بأنه يواجه قرارات "هامة للغاية" هذا الأسبوع بشأن تمويل
أوكرانيا
وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد
الأوروبي
، كايا كالاس، في تصريحات صحفية من أنه "إذا حصل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني، فسيسعى للمزيد".
كما شددت على ضرورة أن تتضمن الضمانات الأمنية لكييف قوات وقدرات حقيقية، وفق ما أفادت
رويترز
.
إلى ذلك، أعلنت كالاس أن الاتحاد سيقرر اليوم بشأن فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي.
