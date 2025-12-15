الاتحاد الأوروبي: إن حصل بوتين على دونباس سيسعى للمزيد

بالتزامن مع مواصلة المحادثات الأميركية في برلين اليوم الاثنين، أكد بأنه يواجه قرارات "هامة للغاية" هذا الأسبوع بشأن تمويل



وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد ، كايا كالاس، في تصريحات صحفية من أنه "إذا حصل على منطقة دونباس في الشرق الأوكراني، فسيسعى للمزيد".

كما شددت على ضرورة أن تتضمن الضمانات الأمنية لكييف قوات وقدرات حقيقية، وفق ما أفادت .



إلى ذلك، أعلنت كالاس أن الاتحاد سيقرر اليوم بشأن فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي.