المتحدث السابق باسم التحالف الدولي: لدمج قوات سوريا الديمقراطية مع وزارة الدفاع

أوضح المتحدث السابق باسم التحالف الدولي، الكولونيل مايلز كاغينز، أن الهجوم على الدورية المشتركة الأميركية في تدمر كان مفاجئاً، مشيراً إلى أن تريد أن يكون لديها علاقات أمنية طويلة المدى مع .



وقال كاغينز، في تصريحات، إن " لديها مهمة محددة مستمرة لدعم القوات الأمنية في محاربة تنظيم"داعش" داخل سوريا، وسيتم ذلك بالتعاون مع الحكومة السورية"، مشدداً على ضرورة دمج قوات سوريا مع ، وفق "الإخبارية السورية".

كما أضاف أن "المواقع الأميركية تتعرض للهجوم بشكل متكرر، والميليشيات حاولت وتحاول توتير مناطق وجود قواتنا".



إلى ذلك بيّن أن الرئيس السوري أحمد يقوم بأمر هام تجاه السلام في المنطقة، وأن العلاقات السورية الأميركية قوية، لافتاً إلى أن تعزيز الاقتصاد والازدهار جزء أساسي في محاربة الإرهاب.