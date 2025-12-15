تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

المكالمات الدولية المجهولة تعرض هاتفك للاختراق.. اليكم هذا التحذير المصري

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:09
Doc-P-1455323-639013902150364353.webp
Doc-P-1455323-639013902150364353.webp photos 0
بعد أن كثرت في الآونة الأخيرة الاتصالات الدولية المجهولة المصدر في مصر ما أثار تساؤلات عديدة بين المواطنين، استوجب الأمر التوضيح من الجهات المعنية.

حيث حذّر المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من تزايد محاولات اختراق الهواتف المحمولة عبر المكالمات، مؤكداً أن التحذير يشمل جميع مستخدمي الهواتف من الجيل الثالث وحتى الجيل الخامس داخل مصر.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج الفضائية، أن جميع الهواتف المتداولة حالياً متصلة بالإنترنت، وهو ما جعل العالم أشبه بقرية واحدة، الأمر الذي سهّل على بعض الجهات تنفيذ محاولات اختراق وسرقة بيانات المستخدمين.

وأشار إلى أن بيان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف بالأساس إلى رفع الوعي الرقمي وحماية بيانات المواطنين، لافتاً إلى أن الجهاز يواصل جهوده للتوعية بالمخاطر الإلكترونية اليومية، وفي مقدمتها الروابط مجهولة المصدر والبرامج غير الموثوقة التي قد تصل إلى المستخدمين عبر رسائل الهاتف.
 
