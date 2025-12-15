تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

مع تصويت الموظفين على الإضراب.. متحف اللوفر يواجه اختبارا جديدا

Lebanon 24
15-12-2025 | 03:10
Doc-P-1455324-639013903525292740.webp
Doc-P-1455324-639013903525292740.webp photos 0
سيصوت العاملون في متحف اللوفر بباريس اليوم الاثنين على الإضراب أو مواصلة المحادثات مع الحكومة بعد أشهر من الضغط المتزايد على المتحف الأكثر زيارة في العالم، والذي وصفته النقابات بأنه "في أزمة".

وسيجتمع مئات الموظفين خلف أبواب مغلقة في قاعة تتسع لـ 500 مقعد داخل المعلم الباريسي، حيث ستقدم النقابات نتائج المحادثات الأخيرة مع وزيرة الثقافة رشيدة داتي قبل التصويت برفع الأيدي.

وقد تؤدي النتيجة إلى توقف المؤسسة الضخمة عن العمل مرة أخرى، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

ويأتي هذا التصويت الحاسم في الوقت الذي يعاني فيه المتحف من تداعيات سرقة مجوهرات في وضح النهار وإضراب سابق للموظفين أدى إلى إغلاق اللوفر فجأة وعرقلة آلاف الزوار تحت الهرم الزجاجي الذي صممه المهندس المعماري الصيني الأميركي آي.إم.بي.

وفي الشهر الماضي، أعلن اللوفر أيضا الإغلاق المؤقت لبعض مكاتب الموظفين وإحدى صالات العرض العامة بسبب ضعف عوارض الأرضيات.
إقتصاد

عربي-دولي

رشيدة داتي

ماري ال

باريس

العرض

الصين

باري

لوفر

زايد

تابع
