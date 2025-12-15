في كردفان.. تصعيد من الدعم السريع وقطع أوصال شمال وجنوب الولاية

وسط التصعيد الذي تشهده مقاطعة كردفان وسط ، بين والجيش، أكد عبدالعال والناطق الرسمي باسم حكومة ولاية ، أن



الدعم السريع تواصل استهداف "الطريق القومي"، الذي يشكل محوراً استراتيجياً يربط مدينة الأبيض (شمال كردفان) بالدلنج (جنوب كردفان)، وتضرب شاحنات تجارية تحمل بضائع وأدوية متجهة إلى الولاية.

كما أضاف في تصريحات خاصة للعربية/للحدث اليوم الاثنين أن الشاحنات المستهدفة لا علاقة لها بأي مؤن عسكرية أو أسلحة أو ذخائر، مؤكداً أنها تحمل أدوية منقذة للحياة ومواد غذائية مخصصة لمواطنين أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح إلى الأبيض التي تستضيف حالياً العدد الأكبر من في البلاد.

وأكد أن حكومة شمال كردفان تدين وتستنكر ما وصفه بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية وحياة المواطنين.



فيما دعا ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين القادمين من ولايات كردفان ودارفور.