Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في كردفان.. تصعيد من الدعم السريع وقطع أوصال شمال وجنوب الولاية

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:02
وسط التصعيد الذي تشهده مقاطعة كردفان وسط السودان، بين قوات الدعم السريع والجيش، أكد عبد المطلب عبدالعال وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم حكومة ولاية شمال كردفان، أن

الدعم السريع تواصل استهداف "الطريق القومي"، الذي يشكل محوراً استراتيجياً يربط مدينة الأبيض (شمال كردفان) بالدلنج (جنوب كردفان)، وتضرب شاحنات تجارية تحمل بضائع وأدوية متجهة إلى الولاية.
كما أضاف في تصريحات خاصة للعربية/للحدث اليوم الاثنين أن الشاحنات المستهدفة لا علاقة لها بأي مؤن عسكرية أو أسلحة أو ذخائر، مؤكداً أنها تحمل أدوية منقذة للحياة ومواد غذائية مخصصة لمواطنين أجبرتهم ظروف الحرب على النزوح إلى الأبيض التي تستضيف حالياً العدد الأكبر من النازحين في البلاد.
وأكد أن حكومة شمال كردفان تدين وتستنكر ما وصفه بالانتهاكات المتكررة التي تستهدف الأعيان المدنية وحياة المواطنين.

فيما دعا الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة إلى مضاعفة جهودها الإنسانية في ظل تزايد أعداد النازحين القادمين من ولايات كردفان ودارفور.
