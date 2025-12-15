الرئيس الفنلندي: تحقيق "تقدم" بمحادثات واشنطن وكييف في برلين

أعلن الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، الاقتراب من اتفاق السلام في ، وقال: "نحن أقرب إلى اتفاق السلام في أوكرانيا أكثر من أي وقت مضى".

كما أردف: "نحن الآن نعمل على 3 مستندات، إحداها وثيقة إطارية لخطة سلام من 20 نقطة، والثانية الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

يشار إلى أن الرئيس الفنلندي كان التقى المبعوثين وجاريد في بعد مباحثاتهما مع الرئيس الأوكراني والتي استمرت 5 ساعات.



ولم يقدم ويتكوف تفاصيل كثيرة حول المحادثات مع ، لكنه أكد عبر منصة "إكس" أنه تم إحراز "تقدم كبير" خلال "مناقشات معمقة حول خطة السلام المكونة من 20 نقطة، والبرامج الاقتصادية وغيرها".