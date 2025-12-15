اعتبر المجري بيتر سيارتو أن قادة يسعون إلى جر القارة بأكملها إلى حرب مع .

كما أشار إلى أنهم يحاولون مجددا عرقلة المفاوضات لحل النزاع في .



وزعم سيارتو أن الأمر نفسه حدث بعد المحادثات الروسية في إسطنبول، عام 2022، وبعد اجتماع رئيسي روسيا، ، والولايات المتحدة، ، في ألاسكا في 15 آب 2025.



إلى ذلك قال في تصريحات لقناة "إم 1" "يسعى الأوروبيون والمسؤولون في بروكسل إلى عرقلة محادثات السلام، ويقومون الآن بأعمال استفزاز بشكل شبه مكشوف".



إلا أنه شدد على أن المجر تعتزم "البقاء خارج ذلك". وأكد استعداده لمواجهة أي استفزاز خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، قائلاً: "لن نسمح بالتأكيد بجر المجر إلى الحرب".