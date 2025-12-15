تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

المجر: قادة أوروبا يجروننا لحرب مع روسيا

Lebanon 24
15-12-2025 | 04:43
اعتبر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن قادة الاتحاد الأوروبي يسعون إلى جر القارة بأكملها إلى حرب مع روسيا.
كما أشار إلى أنهم يحاولون مجددا عرقلة المفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا.

وزعم سيارتو أن الأمر نفسه حدث بعد المحادثات الروسية الأوكرانية في إسطنبول، عام 2022، وبعد اجتماع رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، والولايات المتحدة، دونالد ترامب، في ألاسكا في 15 آب 2025.

إلى ذلك قال في تصريحات لقناة "إم 1" "يسعى الأوروبيون والمسؤولون في بروكسل إلى عرقلة محادثات السلام، ويقومون الآن بأعمال استفزاز بشكل شبه مكشوف".

إلا أنه شدد على أن المجر تعتزم "البقاء خارج ذلك". وأكد استعداده لمواجهة أي استفزاز خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، قائلاً: "لن نسمح بالتأكيد بجر المجر إلى الحرب".
 
