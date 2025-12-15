قبل إطلاق النار… ماذا قال منفذ هجوم سيدني لوالدته؟

كشفت والدة عامل البناء الذي نفّذ هجوم إطلاق النار المميت في مدينة سيدني، ، تفاصيل الرواية التي قدّمها نجلها للعائلة قبل ساعات من الهجوم الذي أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة 40 آخرين خلال فعالية خاصة بعيد حانوكا اليهودي.



وقالت فيرينا، والدة نافيد أكرم (24 عامًا)، إن ابنها ووالده (50 عامًا) أبلغا العائلة بأنهما ذاهبان في رحلة صيد وسباحة إلى خليج جيرفيس خلال عطلة نهاية الأسبوع.



وبحسب ما نقلته صحيفة Sydney Morning Herald، أكدت الأم أن نجلها اتصل بها يوم الأحد، قبل وقوع الهجوم، ليكرر أنه كان يمارس الصيد والسباحة.



وفي تصريحات أدلت بها من منزل العائلة في ريج، الذي طوّقته الشرطة لاحقًا، أصرت فيرينا على أن ابنها "فتى جيد" ولا علاقة له بالعنف أو التطرف، مشيرة إلى أنه لا يدخن ولا يشرب ولا يملك سلاحًا ناريًا، وأنه عمل في البناء قبل شهرين فقط.



وأضافت أنها لم تتمكن من التعرف على ابنها في الصور التي التُقطت في موقع إطلاق النار.



وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على أكرم في موقع الحادث، حيث نُقل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لكنها مستقرة، فيما لقي والده مصرعه في المكان.



وفي إطار التحقيقات، داهمت الشرطة منازل مرتبطة بالمنفذين، من بينها منزل العائلة في بوني ريج، وعنوان آخر في كامبسي يُعتقد أن الأب والابن كانا يقيمان فيه قبل الهجوم.



، أكد مفوض شرطة ، مال لانيون، ضبط ستة أسلحة نارية من مسرح الجريمة ومن عنوان كامبسي، موضحًا أن التحقيقات ستحدّد ما إذا كانت هذه الأسلحة مرخّصة للأب.











