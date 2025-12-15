أكد الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الدول الغربية تثير العداء صراحة تجاه ، وتعمل علنا على إفشال المفاوضات السلمية بشأن .

وقال سيارتو في رسالة مصورة نشرت على : "ما يحدث اليوم هو نفسه ما حدث بعد محادثات إسطنبول عام 2022، ونفس ما حدث بعد لقاء ألاسكا. إن الساسة ، وبروكسل، والقوى السياسية في غرب يسعون عمليا إلى إجهاض المفاوضات السلمية. بل إن ساسة غرب أوروبا لم يعودوا يكتفون بالنية فقط، بل يثيرون الحرب صراحة، ويسعون علنا إلى جر القارة الأوروبية بأكملها إلى حرب مع روسيا".



وأضاف أن على هنغاريا "الابتعاد عن هذا كله"، والتصدي لضغوط دول غرب أوروبا، وعدم السماح بجرها إلى "حربهم". (روسيا اليوم)