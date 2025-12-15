روسيا تعلن السيطرة على بلدة جديدة... وأوكرانيا تتكبّد خسائر كبيرة

أعلنت ، اليوم الاثنين، أن قواتها فرضت سيطرتها على بلدة بيستشانويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، في إطار ما وصفته بـ"عملية دقيقة" نفذتها وحدات من مجموعة قوات الشرق.



وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية استهدفت نقاط الانتشار المؤقتة للقوات و"المرتزقة الأجانب"، بالتوازي مع ضربات نفذها الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والوحدات الصاروخية والمدفعية.



وبحسب البيان، طالت الضربات منشآت بنى تحتية تُستخدم في نقل الأسلحة الغربية إلى ، إضافة إلى مستودعات للذخيرة والوقود.



وأشارت الوزارة إلى أن وحدات مجموعة قوات "الغرب" واصلت تدمير القوات الأوكرانية المحاصرة على الضفة اليسرى لنهر أوسكول، مؤكدة على عناصر ومعدات خمس ميكانيكية وكتيبتين هجوميتين، إلى جانب لواء دفاع إقليمي ولواء من الأوكراني.



وأضافت أن القوات الأوكرانية تكبّدت خسائر تجاوزت 220 جنديًا، مع تدمير 6 مركبات قتالية مدرعة، بينها ناقلتا جند مدرعتان من طراز "سترايكر" ومركبتان من طراز "هامفي"، إضافة إلى 12 مركبة، ومدفعيتين، ومحطتي حرب إلكترونية، ورادار مضاد للبطاريات من طراز AN/TPQ-36 أميركي الصنع، وثلاثة مستودعات ذخيرة.



وفي السياق نفسه، أكدت الروسية أن قوات مجموعة دنيبر دمّرت ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و17 مركبة، و6 مدافع ميدانية، و4 محطات حرب إلكترونية، إضافة إلى مستودع ذخيرة وآخر للإمداد.



كما أعلنت دحر تشكيلات أوكرانية تابعة للواءين ميكانيكيين ولواء دفاع ساحلي ولواء دفاع إقليمي ولواء من الحرس الوطني، قرب بلدتي رازوموفكا ونوفواندرييفكا في مقاطعة زابوريجيا، وبلدة أوترادوكامينكا في مقاطعة خيرسون.





