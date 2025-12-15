تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من دعم ترامب إلى تهديده... "ماغا" تنقلب على نفسها

Lebanon 24
15-12-2025 | 05:35
A-
A+
Doc-P-1455417-639013989468723861.webp
Doc-P-1455417-639013989468723861.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأت الصحفية البريطانية المعروفة سارة باكستر أن حركة "ماغا" الداعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب دخلت مرحلة تفكك ذاتي، معتبرة أن الفوضى الداخلية باتت التهديد الأكبر لترامب، متقدمة حتى على أي استراتيجية قد يطرحها الديمقراطيون «الذين يفتقرون إلى الأفكار»، على حد وصفها.

وفي مقال نشرته على موقع iPaper البريطاني، وصفت باكستر فضاء "ماغا" بأنه ساحة صراعات داخلية مفتوحة، يتنازع فيها منظّرو المؤامرات، ويتبادل نجوم الإعلام المحافظ الاتهامات، فيما يتنافس مسؤولون وأعضاء في الإدارة على نيل رضا ترامب.

وتُعد "ماغا" حركة سياسية ظهرت خلال حملة ترامب الرئاسية عام 2016، وتحمل اسم الشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا". ويصفها خصومها الديمقراطيون بأنها حركة متطرفة ذات نزعة شبه فاشية.

وسلطت باكستر، وهي مديرة مركز ماري كولفين للتقارير الدولية في جامعة ستوني بروك بنيويورك، الضوء على أحد أبرز الصراعات داخل الحركة، والمتمثل في الخلاف بين المؤثرة اليمينية كانديس أوينز، التي يتابعها أكثر من 5.5 ملايين شخص على يوتيوب، وإيريكا كيرك، أرملة مؤسس منظمة "Turning Point USA" الشبابية المحافظة، تشارلي كيرك.

وكان تشارلي كيرك، قبل اغتياله في 10 أيلول الماضي، من أبرز الوجوه الشبابية الداعمة لترامب، وعُرف بتأييده القوي لإسرائيل وانتقاده الشديد للمقاومة الفلسطينية، لا سيما خلال حرب غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023.

واتهمت باكستر كانديس أوينز باستغلال وفاة كيرك لنشر اتهامات غير مدعومة ضد إيريكا ومنظمتها، مشيرة إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن بعض من دافعوا عن أرملة كيرك سبق أن تورطوا، وفق تقارير، في تلقي تمويل غير مباشر من وسائل إعلام روسية، ما يطرح تساؤلات ساخرة حول معايير "الحقيقة" داخل التيار، بحسب تعبيرها.

ولم يكتفِ المقال برصد الانقسام، بل ربطه بتداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة، مستشهدًا بما جرى في مقاطعتي شاستا بولاية كاليفورنيا وسيكويم بولاية واشنطن، حيث سيطر متعصبون من «ماغا» على إدارات محلية خلال جائحة كورونا، ما أدى إلى فوضى وتهديدات بالقتل بحق مسؤولين عموميين.

وأشارت الكاتبة إلى أن السكان تحركوا لاحقًا، وتمكنوا بين عامي 2023 و2024 من إقصاء مسؤولي "ماغا" عن مواقعهم، مطالبين بـ"استعادة الحياة الطبيعية والكفاءة في الحكم والتحضر في الخطاب السياسي".

كما رصدت باكستر مؤشرات على بروز نزعة "تعقل" أوسع، من بينها تحدي مشرعين جمهوريين في ولاية إنديانا رغبات ترامب، وتصويتهم ضد إعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يخدم حزبهم.

ومع تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 36%، خلصت باكستر إلى أن الجمهوريين باتوا في مأزق حقيقي، خصوصًا أولئك الذين يرون في ترامب المنقذ الوحيد أو سبب الهلاك. ومع انقسام أنصاره على أنفسهم، ينشغلون بصراعاتهم الداخلية على حساب هموم ناخبيهم.

(iPaper)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب ملفات "إبستين"… استقالة غرين تشعل اشتباكًا مفتوحًا بين ترامب وحركة "ماغا"
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
استراتيجية ترامب للأمن القومي تؤكد أهمية دفع أوروبا للاعتماد أكثر على نفسها والانتقال لشراكة مع إفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: كنت والرئيس ترامب نفكر بالطريقة نفسها بشأن الشرق الأوسط ونحن نتحرك معا لتحقيق رؤيتنا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ليف مورغان تنقلب على سينا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:08:26 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

الفلسطينية

البريطانية

البريطاني

الجمهوري

إسرائيل

كورونا

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24