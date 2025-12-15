من دعم ترامب إلى تهديده... "ماغا" تنقلب على نفسها

رأت الصحفية المعروفة سارة باكستر أن حركة "ماغا" الداعمة للرئيس الأميركي دخلت مرحلة تفكك ذاتي، معتبرة أن الفوضى الداخلية باتت التهديد الأكبر لترامب، متقدمة حتى على أي استراتيجية قد يطرحها الديمقراطيون «الذين يفتقرون إلى الأفكار»، على حد وصفها.



وفي مقال نشرته على موقع iPaper ، وصفت باكستر فضاء "ماغا" بأنه ساحة صراعات داخلية مفتوحة، يتنازع فيها منظّرو المؤامرات، ويتبادل نجوم الإعلام المحافظ الاتهامات، فيما يتنافس مسؤولون وأعضاء في الإدارة على نيل رضا .



وتُعد "ماغا" حركة سياسية ظهرت خلال حملة ترامب الرئاسية عام 2016، وتحمل اسم الشعار "لنجعل أميركا عظيمة مجددًا". ويصفها خصومها الديمقراطيون بأنها حركة متطرفة ذات نزعة شبه فاشية.



وسلطت باكستر، وهي مديرة مركز ماري كولفين للتقارير الدولية في جامعة ستوني بروك بنيويورك، الضوء على أحد أبرز الصراعات داخل الحركة، والمتمثل في الخلاف بين المؤثرة اليمينية كانديس أوينز، التي يتابعها أكثر من 5.5 ملايين شخص على يوتيوب، وإيريكا كيرك، أرملة مؤسس منظمة "Turning Point USA" الشبابية المحافظة، تشارلي كيرك.



وكان تشارلي كيرك، قبل اغتياله في 10 أيلول الماضي، من أبرز الوجوه الشبابية الداعمة لترامب، وعُرف بتأييده القوي لإسرائيل وانتقاده الشديد للمقاومة ، لا سيما خلال حرب غزة بعد عملية «طوفان الأقصى» في 7 تشرين الأول 2023.



واتهمت باكستر كانديس أوينز باستغلال وفاة كيرك لنشر اتهامات غير مدعومة ضد إيريكا ومنظمتها، مشيرة إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن بعض من دافعوا عن أرملة كيرك سبق أن تورطوا، وفق تقارير، في تلقي تمويل غير مباشر من وسائل إعلام روسية، ما يطرح تساؤلات ساخرة حول معايير "الحقيقة" داخل ، بحسب تعبيرها.



ولم يكتفِ المقال برصد الانقسام، بل ربطه بتداعيات اجتماعية وسياسية خطيرة، مستشهدًا بما جرى في مقاطعتي شاستا بولاية كاليفورنيا وسيكويم بولاية ، حيث سيطر متعصبون من «ماغا» على إدارات محلية خلال جائحة ، ما أدى إلى فوضى وتهديدات بالقتل بحق مسؤولين عموميين.



وأشارت الكاتبة إلى أن السكان تحركوا لاحقًا، وتمكنوا بين عامي 2023 و2024 من إقصاء مسؤولي "ماغا" عن مواقعهم، مطالبين بـ"استعادة الحياة الطبيعية والكفاءة في الحكم والتحضر في الخطاب السياسي".



كما رصدت باكستر مؤشرات على بروز نزعة "تعقل" أوسع، من بينها تحدي مشرعين جمهوريين في ولاية إنديانا رغبات ترامب، وتصويتهم ضد إعادة رسم الدوائر الانتخابية بما يخدم حزبهم.



ومع تراجع نسبة تأييد ترامب إلى 36%، خلصت باكستر إلى أن الجمهوريين باتوا في مأزق حقيقي، خصوصًا أولئك الذين يرون في ترامب المنقذ الوحيد أو سبب الهلاك. ومع انقسام أنصاره على أنفسهم، ينشغلون بصراعاتهم الداخلية على حساب هموم ناخبيهم.



(iPaper)

