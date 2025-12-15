مسافر حاول فعل أمر خطير... إليكم ما حدث على متن طائرة!

أعلنت وكالة " "، عن إلقاء القبض على شاب صيني يبلغ من العمر 20 عامًا بعد محاولته فتح باب طائرة خلال رحلة الخطوط الجوية "Cathay Pacific CX811" المتجهة من إلى .



وقال متحدث باسم الخطوط الجوية: "تعامل طاقم الطائرة فورًا مع الموقف، وتأكد من إغلاق الباب بإحكام، وأبلغ السلطات المختصة والشرطة بالحادث".

وأكدت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام من دون وقوع أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، فيما اعتقلت شرطة هونغ كونغ الرجل للاشتباه في انتهاكه قانون أمن الطيران. (ارم نيوز)