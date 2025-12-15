تحذير.. عواصف مغناطيسية قد تضرب الأرض قريباً!

حذّر مختبر الشمسي التابع لأكاديمية العلوم الروسية من احتمال تعرّض الأرض لعواصف مغناطيسية يومي 17 و18 كانون الأول الجاري، نتيجة تشكّل ثقب إكليلي على سطح الشمس وانبعاث رياح شمسية قوية منه.



وأوضح المختبر أن نشاط التوهجات الشمسية يُتوقّع أن ينخفض خلال الأسبوعين المقبلين، إلا أن الثقب الإكليلي أطلق دفعتين من الرياح الشمسية؛ وصلت الأولى إلى الأرض وتسببت بعواصف مغناطيسية بلغت ذروتها بين ليلة 12 و13 كانو الأول، فيما يُرجّح وصول تأثير الدفعة الثانية منتصف الأسبوع الجاري، ما قد يؤدي إلى عواصف إضافية.



وأشار البيان إلى أن العواصف المسجّلة حتى الآن كانت من الفئة G1 (ضعيفة)، مع احتمال استمرار الاضطرابات خلال الأيام المقبلة.



وتنشأ العواصف المغناطيسية نتيجة ازدياد النشاط الشمسي، وقد تؤدي إلى اضطرابات في والاتصالات والملاحة، كما تؤثر على هجرة الطيور والحيوانات. وتُصنّف شدة هذه العواصف على مقياس من G1 (ضعيفة) إلى G5 (شديدة جدًا) بحسب تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض.

