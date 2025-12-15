تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زوجته شُفِيَت من المرض... كيف يعيش بشار الأسد وعائلته في روسيا؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 06:17
A-
A+
Doc-P-1455441-639014017975084815.jpg
Doc-P-1455441-639014017975084815.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت "العربية"، أنّ مصادر مطلعة كشفت لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ الرئيس السوريّ السابق بشار الأسد يعيش في عزلة شبه تامة في روسيا، وبدأ يدرس اللغة الروسية ويعيد صقل خبرته في طب العيون، في إشارة إلى احتمال عودته إلى ممارسة المهنة في موسكو.

أما زوجته أسماء التي كانت تعاني من"اللوكيميا" فقد تعافت إثر خضوعها لعلاج تجريبي تحت إشراف الأجهزة الأمنية الروسية.

وأشارت "الغارديان" إلى أنّ أولاد الأسد بدأت تتأقلم إلى حدّ بعيد مع حياة أبناء النخبة في موسكو.

وفي هذا السياق، قال أحد أصدقاء عائلة الأسد الذي لا يزال على اتصال بهم إنّ "بشار يدرس اللغة الروسية ويعيد مراجعة طب العيون، وبالطبع لا يحتاج إلى المال، مضيفًا أن "النخبة الثرية في موسكو قد تكون زبائنه المستهدفين".

كما كشف مصدران مطلعان أنّ "العائلة تقيم على الأرجح في منطقة روبلوفكا المرموقة، حيث يعيش أيضاً الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، الذي فرّ من كييف عام 2014".

وكشفت المعلومات أنّ العائلة لا تعاني نقصاً في المال، إذ بعد العقوبات الغربية التي فرضت على النظام السوري عام 2011 ، وضعت عائلة الأسد معظم ثروتها في موسكو، حيث لا يمكن للجهات الغربية الوصول إليها.

وعلى الرغم من رفاهية مسكنهم، تعيش الأسرة معزولة عن دوائر النخبة السورية والروسية التي كانت تستمتع بها سابقًا. فقد ترك فرار بشار المفاجئ من سوريا حلفاءه يشعرون بالخيانة، كما أن المسؤولين الروس يمنعونه من التواصل مع كبار مسؤولي النظام السابق

وقال صديق للعائلة: إنها حياة هادئة جدًا. ليس لدى الأسد أي اتصال تقريباً مع العالم الخارجي، سوى مع شخصين كانا في القصر، مثل منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية السابق ويسار إبراهيم، أبرز رجل أعمال مقرّب من الأسد"

أما حياة أبناء الأسد، فعلى النقيض، تبدو مستمرة دون اضطراب كبير، إذ يتأقلمون مع حياة النخبة في موسكو. وقال صديق للعائلة، التقى بعض الأبناء قبل أشهر: "إنهم في حالة ذهول نوعًا ما. أعتقد أنهم لا يزالون مصدومين، ويحاولون التعود على الحياة من دون كونهم العائلة الأولى".

إلى ذلك، كشف مصدر قريب من الكرملين أن الأسد أصبح "غير مهم" بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والنخبة السياسية الروسية. وأضاف أن "بوتين لا يتحلى بالصبر تجاه القادة الذين يفقدون قبضتهم على السلطة، ولم يعدّ يُنظر إلى الأسد كشخصية مؤثرة أو حتى ضيف مثير للاهتمام يُدعى إلى العشاء".

وأوضحت المعلومات أن بشار يسعى إلى سرد روايته لما حصل. فقد رتّب مقابلات مع قناة "روسيا اليوم" ومع "بودكاست" أميركي يميني شهير، لكنه ينتظر موافقة السلطات الروسية للظهور إعلاميًا. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد هروبهم من سوريا... كيف يعيش معاونو بشار الأسد في لبنان وروسيا؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستُسلم روسيا بشار الأسد إلى سوريا؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
من قصر دمشق إلى عزلة موسكو… أين يعيش بشار الأسد اليوم؟
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت زوجته... ماذا قال إعلاميّ لبنانيّ بارز عن وفاة مستشارة بشار الأسد؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:11:40 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

روسيا اليوم

البريطانية

البريطاني

العقوبات

الجمهوري

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24