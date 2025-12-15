جلسة تُقصَّر ولقاء سياسي داخل المحكمة... محاكمة نتنياهو تُربك القضاء

وافق قضاة محاكمة رئيس الحكومة على تقصير جلسة الاستماع، اليوم الاثنين، لإتاحة المجال أمامه للقاء رئيس مجلس النواب في الباراغواي راؤول لاتوري، الذي حضر إلى المحكمة واعتبر المحاكمة "مجحفة".



وكان قد طلب إلغاء الجلسة بالكامل، إلا أن القضاة رفضوا الطلب واكتفوا بتقصيرها، لتنتهي عند الساعة 10:30 صباحاً بدل 11:30.



ووصل لاتوري إلى المحكمة في برفقة رئيس ، وعبّر عن دعمه العلني لنتنياهو داخل غرفة الشهود، فيما وصف نتنياهو المحاكمة بأنها "مهزلة".



ورغم تقصير الجلسة، شهدت الجلسة إرباكاً قانونياً انتهى بمغادرة نتنياهو القاعة قبل انتهائها، قبل أن يقرر القضاة رفع الجلسة بالكامل، معتبرين أن الطلب المقدم إليهم كان ناقصاً.



وكان الادعاء العام قد اعترض على إلغاء الجلسة، مؤكداً عدم وجود "ظروف أمنية طارئة"، فيما شددت المحكمة على عدم وجود مبرر قانوني لإلغائها.





Advertisement