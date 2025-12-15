الاتحاد الأوروبي يبدأ جسراً جوياً إلى دارفور

مع تدهور الأحوال الإنسانية والمعيشية، بدأ تسيير جسراً جوياً لنقل المساعدات الإنسانية إلى دارفور.



وبدأت أول رحلة يوم الجمعة 12 كانون الأول، حيث تم تسليم حوالي 100 طن من المساعدات من مستودعات المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد والمنظمات الشريكة.

ومن المقرر أن تستمر الرحلات الجوية خلال شهري كانون الأول 2025 وكانون الثاني 2026، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لعملية جسر الجو 3.5 مليون . (العربية)