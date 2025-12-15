بعد هجوم سيدني… وزير الحرب الأميركي: "مناسبة مثالية" لمحاربة الإرهاب

وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم، ما يجري بأنه "مناسبة مثالية لمحاربة الإرهاب"، في تعليق نشره على منصة "إكس"، عقب الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة سيدني .



وجاء تصريح هيغسيث رداً على زميله السابق في قناة " " جوي ، الضابط السابق في الأميركية، إذ قال: "كل يوم مناسب لذلك، لكن اليوم بشكل خاص. نحن نقوم بهذا بالفعل".



ويأتي هذا الموقف بعد الهجوم الدامي الذي وقع أمس خلال حفل إضاءة شمعدانات الحانوكا في سيدني، حيث أطلق مسلحان النار على الحاضرين من أبناء الجالية ، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم أحد المهاجمين، وإصابة 40 آخرين.



من جهتها، أعلنت شرطة نيو ساوث أن إدارة ستتولى قيادة التحقيق في الهجوم، بالتنسيق مع إدارة الجرائم.



