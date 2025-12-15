تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد هجوم سيدني… وزير الحرب الأميركي: "مناسبة مثالية" لمحاربة الإرهاب
Lebanon 24
15-12-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصف وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم، ما يجري بأنه "مناسبة مثالية لمحاربة الإرهاب"، في تعليق نشره على منصة "إكس"، عقب الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة سيدني
الأسترالية
.
وجاء تصريح هيغسيث رداً على زميله السابق في قناة "
فوكس نيوز
" جوي
جونز
، الضابط السابق في
مشاة البحرية
الأميركية، إذ قال: "كل يوم مناسب لذلك، لكن اليوم بشكل خاص. نحن نقوم بهذا بالفعل".
ويأتي هذا الموقف بعد الهجوم الدامي الذي وقع أمس خلال حفل إضاءة شمعدانات الحانوكا في سيدني، حيث أطلق مسلحان النار على الحاضرين من أبناء الجالية
اليهودية
، ما أسفر عن مقتل 16 شخصاً، بينهم أحد المهاجمين، وإصابة 40 آخرين.
من جهتها، أعلنت شرطة نيو ساوث
ويلز
أن إدارة
مكافحة الإرهاب
ستتولى قيادة التحقيق في الهجوم، بالتنسيق مع إدارة الجرائم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا في هجوم سيدني
Lebanon 24
النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تفتح تحقيقًا في هجوم سيدني
15/12/2025 16:12:07
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد هجوم سيدني
15/12/2025 16:12:07
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
Lebanon 24
مدن عالمية تعزز إجراءاتها الأمنية بعد هجوم سيدني
15/12/2025 16:12:07
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: ليس هناك صفقة مثالية للجميع
Lebanon 24
المبعوث الأميركي ويتكوف بشأن اتفاق وقف إطلاق النار بغزة: ليس هناك صفقة مثالية للجميع
15/12/2025 16:12:07
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مكافحة الإرهاب
مشاة البحرية
الأسترالية
الأسترالي
فوكس نيوز
اليهودية
من جهته
يهودية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
Lebanon 24
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
09:00 | 2025-12-15
15/12/2025 09:00:19
Lebanon 24
Lebanon 24
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
Lebanon 24
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
09:00 | 2025-12-15
15/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
Lebanon 24
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
08:55 | 2025-12-15
15/12/2025 08:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
Lebanon 24
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
08:48 | 2025-12-15
15/12/2025 08:48:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
Lebanon 24
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
08:45 | 2025-12-15
15/12/2025 08:45:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستتدنى إلى ما دون الصفر.. موجة قطبية ستعبر جبال لبنان ونصيحة من الأب خنيصر
01:36 | 2025-12-15
15/12/2025 01:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
Lebanon 24
أمطار وثلوج في طريقها إلينا... إليكم حال الطقس للأيام المقبلة
13:33 | 2025-12-14
14/12/2025 01:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
Lebanon 24
الثلوج ستصل إلى 1300 متر.. منخفض جوي سيضرب لبنان وهذا موعد الذروة
23:30 | 2025-12-14
14/12/2025 11:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
حالتها حرجة ووضعت على أجهزة التنفس الاصطناعي.. نقل فنانة قديرة إلى العناية المركزة (صورة)
00:23 | 2025-12-15
15/12/2025 12:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
Lebanon 24
رحلت بسلام... الموت يُغيّب بطلة "Home and Away" عن 45 عاماً (صورة)
07:00 | 2025-12-15
15/12/2025 07:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2025-12-15
بعد فقدانهم... العثور على جميع السياح في جبل أوسليانكا في روسيا بصحة جيدة
09:00 | 2025-12-15
المئات قتلوا... تعرفوا إلى أبرز حوادث الطيران في عام 2025
08:55 | 2025-12-15
بتهم فساد وغسل أموال... فرنسا تُحاكم نجليّ الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح
08:48 | 2025-12-15
أوروبا استهدفت كتيبة روسيّة بالعقوبات
08:45 | 2025-12-15
بعد حادثة سيدني.. البابا لاوون الرابع عشر: لنقضِ على الكراهية من قلوبنا
08:36 | 2025-12-15
اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
15/12/2025 16:12:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24