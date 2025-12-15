تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

طهران تطالب الوكالة الذرية بتحديد بروتوكول تفتيش المنشآت المستهدفة عسكريا

Lebanon 24
15-12-2025 | 07:05
A-
A+
Doc-P-1455461-639014044873631035.jpg
Doc-P-1455461-639014044873631035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
طالب محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم إيضاحات حول بروتوكولات التفتيش للمنشآت النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية.
 
وقال إسلامي ردا على تصريحات مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بشأن بدء عمليات التفتيش، إن تقديم التوضيحات ضروري قبل السماح لها بإجراء عمليات التفتيش.

وأضاف: "الضغوط التي تمارسها إسرائيل وثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة علينا لا تؤثر فينا، الوكالة هي المسؤولة عن ذلك، وعليها تقديم الإيضاحات للعالم".

وأشار إلى أن عمليات التفتيش أجريت في المراكز التي لم تتعرض للهجوم، لكنه شدد على أن "الأهم هو إثارة مسألة المراكز التي تعرضت للهجوم العسكري"، مؤكدا ضرورة وجود بروتوكول محدد لهذه الحالات.

واستنكر إسلامي عدم إصدار الوكالة إدانة للهجمات على المنشآت النووية، قائلا: "الوكالة التي لا تصدر إدانة ولا تملك أي تعليمات، ليس لها الحق في الادعاء بأنها تنوي التفتيش".

وأكد أن كل المنشآت النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة، مضيفا: "ليس هذا وقت توجيه الأسئلة بل وقت الإجابة: لماذا لم تصدر قرارا بإدانة الهجمات؟ وما هي تعليمات التفتيش في مثل هذه الظروف؟".

ودعا الوكالة الدولية إلى تقديم إجاباتها حول هذه المسائل لتتمكن طهران من دراستها ومراجعتها، محذرا من أن هذه المسألة قد تحدث لأي دولة أخرى. (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عراقجي: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مستمر لكن ذلك لا يشمل تفتيش المنشآت المستهدفة حزيران الماضي
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الدولية الذرية: لا عمليات تفتيش في المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت لقصف
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: مفتشو الوكالة عادوا إلى إيران وفتشوا المنشآت التي لم تتأثر بهجمات حزيران
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: نريد أن نكون قادرين على إعادة التعامل مع إيران بشكل كامل حتى نتمكن من استعادة أنشطة تفتيش المواقع والمنشآت
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 16:12:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الولايات المتحدة

روسيا اليوم

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

إسلامي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
09:00 | 2025-12-15
Lebanon24
08:55 | 2025-12-15
Lebanon24
08:48 | 2025-12-15
Lebanon24
08:45 | 2025-12-15
Lebanon24
08:36 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24