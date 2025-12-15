طهران تطالب الوكالة الذرية بتحديد بروتوكول تفتيش المنشآت المستهدفة عسكريا

طالب محمد رئيس منظمة الطاقة الذرية بتقديم إيضاحات حول بروتوكولات التفتيش للمنشآت النووية التي تعرضت لهجمات عسكرية.

وقال إسلامي ردا على تصريحات مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بشأن بدء عمليات التفتيش، إن تقديم التوضيحات ضروري قبل السماح لها بإجراء عمليات التفتيش.



وأضاف: "الضغوط التي تمارسها وثلاث دول أوروبية والولايات المتحدة علينا لا تؤثر فينا، الوكالة هي المسؤولة عن ذلك، وعليها تقديم الإيضاحات للعالم".



وأشار إلى أن عمليات التفتيش أجريت في المراكز التي لم تتعرض للهجوم، لكنه شدد على أن "الأهم هو إثارة مسألة المراكز التي تعرضت للهجوم العسكري"، مؤكدا ضرورة وجود بروتوكول محدد لهذه الحالات.



واستنكر إسلامي عدم إصدار الوكالة إدانة للهجمات على المنشآت النووية، قائلا: "الوكالة التي لا تصدر إدانة ولا تملك أي تعليمات، ليس لها الحق في الادعاء بأنها تنوي التفتيش".



وأكد أن كل المنشآت النووية الإيرانية تخضع لإشراف الوكالة، مضيفا: "ليس هذا وقت توجيه الأسئلة بل وقت الإجابة: لماذا لم تصدر قرارا بإدانة الهجمات؟ وما هي تعليمات التفتيش في مثل هذه الظروف؟".



ودعا الوكالة الدولية إلى تقديم إجاباتها حول هذه المسائل لتتمكن من دراستها ومراجعتها، محذرا من أن هذه المسألة قد تحدث لأي دولة أخرى. (روسيا اليوم)