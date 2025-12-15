الموساد الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف هجوم سيدني

ذكرت صحيفة "معاريف" أن الموساد لم يتفاجأ بالهجوم الذي استهدف اليهود في سيدني يوم الأحد، إذ حدد مسبقًا أهدافًا أخرى لخلايا الحرس الثوري تنوي استهدافها في وآسيا وأستراليا. ويشير مصدر أمني وفق الصحيفة إلى أن تخطط لتنفيذ عمليات ضد اليهود ومصالح إسرائيلية كجزء من أجندتها الإرهابية، مستغلة شبكات العملاء والتمويل وإخفاء بصماتها.



وأبرزت الصحيفة أن تستخدم عملياتها كوسيلة ابتزاز لإسرائيل دون تكبد تكاليف عسكرية أو سياسية، مع تمويل منظمات مثل في والحوثيين في اليمن، وعناصر أخرى داخل .



وأشارت التقارير إلى "دوائر ساخنة" محتملة في هولندا، حيث شهدت أمستردام اشتباكات خلال احتفالات عيد الأنوار، وفي ، وقع حادث إطلاق نار على منزل عائلة يهودية في ريدلاندز، كاليفورنيا، دون إصابات، لكن مع تهديد واضح للأمن الشخصي للجالية. وقد أدان المسؤولون المحليون هذه الأعمال، بينما أشارت رابطة مكافحة التشهير إلى تأثيرها على شعور الجالية بالأمان.



المصادر الأمنية الإسرائيلية ربطت بين هذه الهجمات وعمليات سابقة نفذتها إيران، مثل تفجيرات السفارة الإسرائيلية في الأرجنتين، مطار بورغاس 2012، والهجمات في مومباي ومومباسا 2002، مؤكدة استمرار تهديد إيران العالمي للجاليات اليهودية والمصالح الإسرائيلية عبر خلايا محلية وعبر الحدود. (ارم نيوز)

