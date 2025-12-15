جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!

أطلق رجل يبلغ من العمر 84 عاماً، النار على إبنه، داخل منزل العائلة في الأميركية.

ووجهت الشرطة تهمة الشروع في القتل للوالد، بينما ذكر المحققون، أن الاب كان يقيم مع زوجته البالغة من العمر 85 عامًا، وابنتهما البالغة من العمر 62 عامًا، وكان يتولى رعايتهما، إذ كانت الزوجة تتلقى رعاية صحية منزلية، فيما تعاني الابنة من إعاقة.

وكشفت التحقيقات أنّ الإبن زار والده، وتطوّر نقاش عائليّ بينهما إلى خلاف حاد، بعد أن أعرب الأب عن استيائه من عدم تلقيه زيارات كافية، رغم أن نجله كان يزور الأسرة بشكل منتظم.

وأشارت المعلومات إلى أنّ الخلاف بينهما تصاعد، قبل أن يدخل الوالد غرفة نومه ويعود حاملاً سلاحًا ناريًّا، ويطلق النار على ابنه داخل المنزل. (ارم نيوز)





