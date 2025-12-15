تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

جريمة عائليّة تهزّ ولاية أميركيّة... مسنّ قتل إبنه بسبب "قلّة الزيارات"!

Lebanon 24
15-12-2025 | 07:24
Doc-P-1455469-639014059547738083.jpg
Doc-P-1455469-639014059547738083.jpg photos 0
أطلق رجل يبلغ من العمر 84 عاماً، النار على إبنه، داخل منزل العائلة في ولاية فلوريدا الأميركية.
 
 
ووجهت الشرطة تهمة الشروع في القتل للوالد، بينما ذكر المحققون، أن الاب كان يقيم مع زوجته البالغة من العمر 85 عامًا، وابنتهما البالغة من العمر 62 عامًا، وكان يتولى رعايتهما، إذ كانت الزوجة تتلقى رعاية صحية منزلية، فيما تعاني الابنة من إعاقة.
 
وكشفت التحقيقات أنّ الإبن زار والده، وتطوّر نقاش عائليّ بينهما إلى خلاف حاد، بعد أن أعرب الأب عن استيائه من عدم تلقيه زيارات كافية، رغم أن نجله كان يزور الأسرة بشكل منتظم.
 
وأشارت المعلومات إلى أنّ الخلاف بينهما تصاعد، قبل أن يدخل الوالد غرفة نومه ويعود حاملاً سلاحًا ناريًّا، ويطلق النار على ابنه داخل المنزل. (ارم نيوز)
 
 


عربي-دولي

منوعات

ولاية فلوريدا

ارم نيوز

فلوريدا

فلور

لايت

