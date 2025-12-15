داعش يتبنى هجوم معرة النعمان في إدلب

بعد مقتل 4 من عناصر الأمن السوري في منطقة إدلب، أعلن داعش تبنيه للهجوم.



وقال التنظيم الإرهابي في بيان الاثنين إنه نفذ الهجوم على عناصر الأمن التابعين للحكومة بالأسلحة الرشاشة، مضيفاً أن "مقاتليه عادوا سالمين". (العربية)

