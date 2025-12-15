صرح الرئيس الإستوني آلار كاريس في محاولة لإقناع هنغاريا بالتخلي عن ، بأنه يمكن لبلاده مساعدة في دفع غرامات فسخ العقود ذات الصلة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة "إلتا سانومات" الفنلندية أشار كاريس إلى ضرورة زيادة الضغط على في ، لا سيما فيما يتعلق بشراء الطاقة.



وفي هذا السياق، استذكر زيارة رئيس الوزراء الهنغاري إلى ، وقال إن أوربان أراد "التأكد" من حصول بلاده على طاقة رخيصة كافية في ، مشيرا إلى أن بعض اتفاقيات الطاقة بين هنغاريا وروسيا قد تظل سارية حتى أربعينيات القرن الحالي.

وحث كاريس هنغاريا على التخلي عن هذه العقود، وقال: "ربما ينبغي لنا مساعدة (بودابست) في دفع غرامات إنهاء العقود". (روسيا اليوم)