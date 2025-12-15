تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اكتشاف جيولوجي جديد تحت برمودا… هل يفسّر لغز المثلث الغامض؟

Lebanon 24
15-12-2025 | 08:36
A-
A+
Doc-P-1455492-639014099266148519.jfif
Doc-P-1455492-639014099266148519.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف فريق من علماء الأرض عن طبقة صخرية غير عادية، يبلغ سمكها نحو 20 كم، تقع تحت القشرة المحيطية أسفل جزيرة برمودا شمال المحيط الأطلسي، وهي طبقة لم يُسجّل وجود مثلها في أي مكان آخر بالعالم.

وشرح ويليام فريزر، عالم الزلازل في مؤسسة كارنيجي للعلوم والمعد الرئيسي للدراسة، أن هذه الطبقة تقع أسفل القشرة المحيطية ضمن الصفيحة التكتونية للجزيرة، فيما يُتوقع عادة أن يلي القشرة مباشرة الوشاح. وأضاف أن أصل الطبقة غير واضح تمامًا، لكن الاكتشاف قد يفسر ارتفاع الجزيرة الملحوظ رغم غياب أي نشاط بركاني منذ 31 مليون سنة.

ويرجح الباحثون أن ثوران بركاني قديم دفع صخورًا من الوشاح إلى القشرة حيث تجمدت مكونة كتلة صخرية ضخمة تشبه الطوفا، ترفع قاع المحيط بنحو 500 متر. وقد استخدم فريزر وزميله جيفري بارك، أستاذ علوم الأرض والكواكب في جامعة ييل، تسجيلات من محطة رصد زلزالي في برمودا لتحليل الموجات الزلزالية حتى عمق 50 كم تحت الجزيرة، ما كشف عن طبقة أقل كثافة من الصخور المحيطة بها.

وأوضحت سارة مازا، عالمة الجيولوجيا في كلية سميث، أن هذه البقايا البركانية القديمة تساهم في ارتفاع قاع المحيط أسفل برمودا، مؤكدة أن الجزيرة قد تكون فريدة عالميًا بهذا الشكل، فيما يواصل فريزر دراسة جزر أخرى للتحقق من وجود طبقات مماثلة. (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما الذي يرفع برمودا؟ اكتشاف جيولوجي يغيّر الفرضيات
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
اكتشاف مذهل: المطر الشمسي يكشف أسرار غامضة
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
تحت الأرض... إكتشاف سجن سريّ جديد في سوريا
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24
التوتر والسكر يعيدان برمجة الدماغ.. اكتشاف يفسّر نشوء الاكتئاب
lebanon 24
Lebanon24
15/12/2025 20:18:46 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

روسيا اليوم

الجزيرة

الأطلسي

الرئيسي

ويليام

روسيا

بركان

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:36 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:23 | 2025-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:03 | 2025-12-15
Lebanon24
12:35 | 2025-12-15
Lebanon24
12:31 | 2025-12-15
Lebanon24
12:23 | 2025-12-15
Lebanon24
12:11 | 2025-12-15
Lebanon24
12:00 | 2025-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24