خطر كبير يهدد الأمن.. خطة أميركية تُقلق إيران

أكد مستشار المرشد للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن تعارض بشكل قاطع ما وصفه بـ"خطة " في منطقة القوقاز. وبحسب وكالة "مهر"، جاء موقف ولايتي خلال لقائه سفير أرمينيا لدى طهران غريغور هاكوبيان، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والدولية، ولا سيما ما يتعلق بجنوب القوقاز.



وخلال اللقاء، شدد ولايتي على العلاقات "التاريخية والراسخة" بين وأرمينيا، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية "لطالما سعت" إلى توسيع هذه العلاقات وتعميقها. وفي سياق متصل، قال إن "خطة ترامب" لا تختلف عن مشروع "ممر زنغزور"، مؤكداً أن إيران تعارضها "جملة وتفصيلاً"، ومجدداً موقف طهران الرافض لأي تغييرات في الحدود أو أي تطورات قد تهدد أمن محيط البلاد.



وأوضح ولايتي أن إيران أعلنت منذ طرح مشروع ممر زنغزور معارضتها الشديدة له، معتبراً أن هذا الممر "يمهد الطريق" لوجود "الناتو" في شمال إيران، ويشكل تهديداً خطيراً لأمن شمال إيران وجنوب . وأضاف أن "خطة ترامب" هي في جوهرها المشروع نفسه، مع اختلاف الاسم فقط، وقال إنها تُنفَّذ الآن عبر دخول شركات أميركية إلى أرمينيا.



وحذر ولايتي من أن التجربة، وفق تعبيره، تُظهر أن "يدخلون في البداية مناطق حساسة" عبر خطط تبدو اقتصادية قبل أن يتوسع وجودهم تدريجياً ليأخذ أبعاداً عسكرية وأمنية، مشيراً إلى أن أي انفتاح أميركي على حدود إيران "له عواقب أمنية واضحة".



من جانبه، وصف السفير الأرميني العلاقات بين البلدين بأنها بالغة الأهمية و"استراتيجية"، مؤكداً أن تطوير العلاقات مع إيران يُعد أحد أهم أولويات سياسة أرمينيا الخارجية. (روسيا اليوم)

