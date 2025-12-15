أعلن الأميركي، اليوم الاثنين، توقيف أربعة أشخاص على خلفية التخطيط لاستهداف خمسة مواقع متفرقة في مدينة لوس أنجلوس.





وأوضح المكتب أن الموقوفين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات تفجيرية متزامنة ليلة رأس السنة، باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع.





وقالت وزيرة العدل الأميركية بام باوندي في بيان: "بعد تحقيق مكثف، منعت التي تعمل مع ، ما كان يمكن أن يكون مؤامرة إرهابية ضخمة ومروعة في المنطقة الوسطى من والتي تشمل مقاطعة أورانج ولوس أنجلوس".





وأضافت بام باوندي أن "جبهة تحرير السلاحف" وهي جماعة يسارية متطرفةمناهضة للحكومة ومناهضة للرأسمالية، كانت تستعد لإجراء سلسلة من التفجيرات ضد أهداف متعددة في كاليفورنيا بدء من ليلة رأس .





وذكرت أن المجموعة خططت أيضا لاستهداف وكلاء الهجرة وتأمين الحدود والمركبات.





وأشارت إلى أن الجهد كان لا يصدق من قبل مكاتب المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لضمان تمكن الأمريكيين من العيش بسلام.





وشددت وزيرة العدل على أن ستواصل ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية وتقديمها إلى العدالة. (روسيا اليوم)

