Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

إحباط مخطط تفجيري واسع في لوس أنجلوس… إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
15-12-2025 | 11:52
أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، اليوم الاثنين، توقيف أربعة أشخاص على خلفية التخطيط لاستهداف خمسة مواقع متفرقة في مدينة لوس أنجلوس.


وأوضح المكتب أن الموقوفين كانوا يعتزمون تنفيذ هجمات تفجيرية متزامنة ليلة رأس السنة، باستخدام عبوات ناسفة محلية الصنع.


وقالت وزيرة العدل الأميركية بام باوندي في بيان: "بعد تحقيق مكثف، منعت وزارة العدل التي تعمل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، ما كان يمكن أن يكون مؤامرة إرهابية ضخمة ومروعة في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا والتي تشمل مقاطعة أورانج ولوس أنجلوس".


وأضافت بام باوندي أن "جبهة تحرير جزيرة السلاحف" وهي جماعة يسارية متطرفةمناهضة للحكومة ومناهضة للرأسمالية، كانت تستعد لإجراء سلسلة من التفجيرات ضد أهداف متعددة في كاليفورنيا بدء من ليلة رأس السنة الجديدة.


وذكرت أن المجموعة خططت أيضا لاستهداف وكلاء الهجرة وتأمين الحدود والمركبات.


وأشارت إلى أن الجهد كان لا يصدق من قبل مكاتب المدعين العامين ومكتب التحقيقات الفيدرالي، لضمان تمكن الأمريكيين من العيش بسلام.


وشددت وزيرة العدل على أن الولايات المتحدة ستواصل ملاحقة هذه الجماعات الإرهابية وتقديمها إلى العدالة. (روسيا اليوم) 
مكتب التحقيقات الفيدرالي

الولايات المتحدة

مكتب التحقيقات

السنة الجديدة

مكتب التحقيق

وزارة العدل

روسيا اليوم

كاليفورنيا

